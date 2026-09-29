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Edwin van der Sar (55) duikt plots op bij amateurclub en traint mee

29 september 2026, 10:29
Edwin van der Sar
Foto: © Imago
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Photo of Luuk van Grinsven
Luuk van Grinsven | Redacteur
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Edwin van der Sar is opgedoken op het trainingsveld bij VV Katwijk. De voormalig doelman en 130-voudig international van Oranje trainde een avond mee met de selectie van de club uit de Tweede Divisie om ritme op te doen voor een aankomende wedstrijd.

De aanwezigheid van de oud-keeper zorgde direct voor verbaasde reacties langs de lijn en op sociale media. VV Katwijk deelde zelf beelden van de trainingssessie via Instagram en gaf daarbij tekst en uitleg over het bijzondere gastoptreden.

Voorbereiding op duel met Manchester United Legends

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De trainingssessie van Edwin van der Sar had een duidelijke reden: de doelman stapt binnenkort weer onder de lat bij de Manchester United Legends. VV Katwijk reageerde op sociale media op de ontstane verbazing: "Hij trainde een avond mee, omdat hij met de legends van United moet spelen op 10 oktober."

Van der Sar speelde tussen 2005 en 2011 op Old Trafford en kwam in die periode tot 266 officiële optredens voor de Engelse topclub. Zijn status als clubicoon levert hem nu een uitnodiging op voor het sterrenteam dat op zaterdag 10 oktober weer in actie komt, tegen de North Londen Legends in Jakarta.

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E. van der Sar

E. van der Sar
Carrière
Wed.
Dlp.
2010/2011
Man Utd
33
0
2009/2010
Man Utd
21
0
2008/2009
Man Utd
33
0
2007/2008
Man Utd
29
0

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