UEFA tikt Giovanni van Bronckhorst op de vingers na Barça – Feyenoord

Giovanni van Bronckhorst is op de vingers getikt door de UEFA, zo meldt 1908.nl. De Europese voetbalbond deelt een waarschuwing uit aan de trainer van Feyenoord, omdat zijn ploeg te laat aan de aftrap verscheen voor de wedstrijd tegen FC Barcelona in Spotify Camp Nou.

De Rotterdammers zouden zich niet tijdig hebben gemeld voor de aftrap, waarvoor zowel Feyenoord als Van Bronckhorst een afzonderlijke waarschuwing hebben gekregen. De UEFA verwijst naar artikel 11(2)(h) van het disciplinaire reglement.

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De waarschuwing voor Feyenoord en Van Bronckhorst is niet het enige staartje dat het onderonsje tussen de Rotterdammers en Barcelona tot dusver heeft opgeleverd. Eerder werd al bekend dat de Stadionclub verschillende boetes heeft opgelegd gekregen vanwege wangedrag van supporters. In totaal moet de club bijna 75.000 euro overmaken aan de UEFA.

Ook op het scorebord verliep het duel voor Feyenoord niet zoals gehoopt. De Rotterdammers verloren met 5-1, al was er na afloop geen sprake van chagrijn. De ploeg van Van Bronckhorst liet bij vlagen aardig spel zien, wat blijkbaar vertrouwen heeft gegeven voor de Eredivisie. In die competitie won Feyenoord na de oorwassing in Barcelona met 0-7 en 5-0 van laagvliegers PEC en FC Utrecht.