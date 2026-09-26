Eredivisie Team van de Maand gedomineerd door Feyenoord

De Eredivisie heeft zaterdag het team van de maand september bekendgemaakt. Het elftal wordt gedomineerd door spelers van Feyenoord.

Doelman

In het doel is de keuze gevallen op Ronald Koeman junior. Telstar pakte slechts twee punten uit vier wedstrijden, maar Koeman junior hield zijn doel wel schoon tegen sc Heerenveen (0-0). Tegen SC Cambuur (2-2) was de keeper bovendien goud waard voor Telstar met twee benutte strafschoppen.

Verdedigers

De Eredivisie heeft gekozen voor een driemansverdediging, bestaande uit Bart van Rooij, Elijah Dijkstra en Givairo Read. Van Rooij hield met FC Twente tweemaal de nul: tegen Telstar (1-0) en ADO Den Haag (2-0). Hij was bovendien een van de uitblinkers in de met 3-2 gewonnen thuiswedstrijd tegen PSV.

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Dijkstra hield met AZ het doel schoon tegen Telstar (1-0). De Alkmaarders hielden daarnaast vier punten over aan de duels met sc Heerenveen (2-3 zege) en Willem II (1-1).

Read beleefde met Feyenoord een foutloze maand: de Rotterdammers wonnen van NEC (1-3), PEC Zwolle (0-7) en FC Utrecht (5-0). Read leverde drie assists tegen PEC en één tegen FC Utrecht.

Middenvelders

Op het middenveld heeft de Eredivisie een plek ingeruimd voor Reads Feyenoord-teamgenoot Gjivai Zechiël. De middenvelder was tegen NEC goed voor een doelpunt en twee assists. Hij wist daarnaast te scoren tegen PEC Zwolle en een assist te geven tegen FC Utrecht.

Daarnaast kan Sven Mijnans rekenen op een uitverkiezing. Hij is bij PSV niet verzekerd van een basisplaats, maar maakte indruk met een doelpunt tegen FC Utrecht (1-6 zege) en een hattrick tegen Sparta Rotterdam (4-1 zege). Daarnaast leverde hij een assist tegen Ajax (1-3 zege).

Peer Koopmeiners is de derde naam op het middenveld. Hij had geen directe doelpuntenbijdrage in de duels van AZ, maar speelde wel driemaal negentig minuten.

Aanvallers

Voorin heeft de Eredivisie gekozen voor vier spelers: Ro-Zangelo Daal, Nacho Ferri, Anis Hadj Moussa en Julian Brandt.

Daal was tegen sc Heerenveen goed voor een doelpunt. Tegen Willem II en Telstar kwam hij niet tot scoren, maar was hij met zijn dribbels wel vaak een plaag voor de tegenstander.

Ferri was in september goed op schot namens Feyenoord. De Spaanse spits scoorde drie keer tegen PEC en was één keer trefzeker tegen FC Utrecht. In het uitduel met NEC produceerde hij een assist.

Hadj Moussa zat tegen NEC vanwege transferperikelen niet bij de wedstrijdselectie van Feyenoord. Tegen PEC en FC Utrecht was hij vervolgens echter goed voor twee treffers.

Brandt speelde in september met Ajax tegen PSV (1-3 nederlaag), Fortuna Sittard (1-5 zege), Willem II (5-1 zege) en Excelsior. De Duitser wist in de drie laatste duels steeds één keer te scoren.

Eredivisie team van de maand: Koeman junior; Van Rooij, Dijkstra, Read; Zechiël, Mijnans, Koopmeiners; Daal, Ferri, Hadj Moussa, Brandt.