'PSV mag serieus dromen van tientallen miljoenen euro's'

PSV maakt een goede kans om in 2029 deel te nemen aan het WK voor clubteams, schrijft Voetbal International. Mocht dat inderdaad gebeuren, dan mag de landskampioen een gigantisch bedrag tegemoet zien.

In 2025 vond het eerste 'club-WK nieuwe stijl' plaats in de Verenigde Staten. Het toernooi werd uitgebreid naar maar liefst 32 deelnemers, waarvan 12 afkomstig uit Europa. Gezamenlijk mochten deze clubs een prijzenpot van een miljard euro verdelen. Het toernooi werd uiteindelijk gewonnen door Chelsea, dat in de finale met 3-0 te sterk was voor Paris Saint-Germain.

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Het volgende WK voor clubteams staat op de planning voor 2029. Veel is nog onduidelijk over dat toernooi, benadrukt VI-journalist Tom Knipping. Maar: mocht de toewijzing van de startbewijzen op dezelfde manier plaatsvinden als de vorige keer, dan lijkt PSV een uitstekende kans te maken om zich te plaatsen. Namens Europa werden de meest recente Champions League-winnaars ingeschreven voor het toernooi, de overige tickets werden verdeeld over de clubs die het hoogst stonden op de clubcoëfficiëntenlijst over de periode 2021-2024. Daarbij gold een restrictie van maximaal twee clubs per land.

"PSV staat virtueel vijftiende, maar op basis van de limiet van twee ploegen per land zouden Atlético Madrid, Manchester City, Bayer Leverkusen en Aston Villa wegvallen", schrijft Knipping. "Op de opgeschoonde ranglijst is PSV de nummer elf, pal achter Atalanta. Aangezien de Italianen dit seizoen meedoen aan de Conference League en dus geen punten kunnen scoren, komt PSV bij de volgende zege in de Champions League langszij", weet de journalist.

Omdat ook het seizoen 2027/28 nog mee zou tellen, is het zaak dat PSV zich volgend seizoen opnieuw weet te plaatsen voor de Champions League. Daarvoor moeten de Eindhovenaren de landstitel wel prolongeren, omdat door het afzakken van Nederland op de coëfficiëntenranglijst enkel de kampioen nog zeker is van een plek in het hoofdtoernooi. De nummer twee van het lopende seizoen zal zich komende zomer via de voorrondes moeten zien te plaatsen voor het miljardenbal.

Als PSV inderdaad naar het club-WK gaat, dan lonkt een gigantische financiële bonus. Knipping becijfert dat Chelsea in 2025 als winnaar met zo'n honderd miljoen euro naar huis ging. Maar ook een club als Benfica, die in de achtste finales door The Blues werd uitgeschakeld, hield ook al zo'n dertig miljoen over aan de deelname. Bovendien zou de prijzenpot bij de volgende editie weleens nóg hoger kunnen liggen, vermoedt de journalist, omdat er 'geen optimaal tv-contract' was afgesloten voor de vorige editie.