Xavi laat Oranje-spelers tot állerlaatste moment in spanning

De spelers van het Nederlands elftal krijgen pas anderhalf uur voor de wedstrijd tegen Duitsland te horen wie er in de basisopstelling staan. Dat vertelt bondscoach Xavi Hernández woensdag aan de NOS.

Xavi debuteert morgen (donderdag) in de Johan Cruijf ArenA op de bank van Oranje, als Duitsland in het kader van de Nations League op bezoek komt. Daags voor de wedstrijd hield de Spanjaard in Zeist zijn tweede persmoment van deze interlandperiode. Zo stond hij het verzamelde journaille te woord op een persconferentie en kregen verschillende media, waaronder de NOS, de kans om hem één op één te spreken.

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Tijdens zijn persconferentie wilde Xavi nog niets uit de doeken doen over de opstelling tegen Duitsland. De bondscoach gaf bijvoorbeeld zelfs geen antwoord op de vraag of Bart Verbruggen verzekerd blijft van zijn plek onder de lat, of dat hij voor een andere keeper zal gaan kiezen.

Niet alleen de media mogen dat niet weten, maar ook zijn spelers houdt Xavi tot het laatste moment in spanning. "Ze krijgen het anderhalf uur voor de wedstrijd te horen", zegt de trainer tegen verslaggever Jeroen Stekelenburg. "Dat heeft mijn voorkeur, omdat ik denk dat iedereen zo nog meer verbonden blijft en 100 procent geeft", aldus Xavi.

Voor deze interlandperiode heeft Xavi 26 spelers opgeroepen, waaronder twee debutanten: Gjivai Zechiël en Ruben van Bommel. De bondscoach geeft aan dat alle spelers fit genoeg zijn om in actie te komen tegen Duitsland, dus óók Jurriën Timber, die eerder deze week nog apart trainde vanwege zijn recente blessure. Tegen Duitsland zal wel een aantal spelers buiten de wedstrijdselectie worden gehouden, zij nemen plaats op de tribune.