Oud-speler doet boekje open over Feyenoord: 'Er werden psychologische spelletjes gespeeld'

heeft tegenover Zweedse media een negatief beeld geschetst over zijn periode bij Feyenoord. De inmiddels 24-jarige Zweed zegt onder meer dat er achter de schermen 'psychologische spelletjes' met hem werden gespeeld in Rotterdam-Zuid.

Feyenoord trok in de winterstop van het seizoen 2021/22 een bedrag van ruim 3 miljoen euro neer om Wålemark los te weken bij het Zweedse BK Häcken. De buitenspeler zou uiteindelijk tot 36 officiële wedstrijden namens de club komen, waarin hij goed was voor drie doelpunten en evenzoveel assists. Feyenoord verhuurde Wålemark uiteindelijk aan achtereenvolgens sc Heerenveen en het Poolse Lech Poznan, waarna hij in de winterstop van het seizoen 2024/25 definitief overstapte naar laatstgenoemde club.

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In Polen komt Wålemark alsnog helemaal tot wasdom. In zestien wedstrijden namens Lech Poznan was hij dit seizoen al acht keer trefzeker en leverde hij ook nog eens vijf assists. Zijn ontwikkeling is beloond door de Zweedse bondscoach Graham Potter, die de aanvaller voor het eerst sinds 2022 weer bij de nationale selectie haalde. In de aankomende Nations Leagueduels met Roemenië (twee keer), Polen en Bosnië en Herzegovina hoopt Wålemark nu eindelijk zijn officiële debuut als A-international te gaan maken.

'Ik raakte mezelf een beetje kwijt'

Tegenover het Zweedse Fotbollskanalen blikt Wålemark openhartig terug op zijn periode bij Feyenoord. "Het was mijn eerste avontuur in het buitenland en er kwam heel veel tegelijk binnen", zegt de aanvaller. "Als iemand iets tegen me zei, dacht ik dat dat het einde van de wereld was. Ik denk dat ik heel nauwgezet heb uitgevoerd wat me verteld werd. Daardoor raakte ik mezelf een beetje kwijt", aldus Wålemark.

'Als mij haar 's ochtends niet goed zat kreeg ik dat te horen'

Wålemark geeft toe het zeker ook door blessures komt dat hij uiteindelijk niet is geslaagd bij Feyenoord, maar zegt ook last te hebben gehad van de negativiteit rond zijn persoon binnen de club. "Ik denk dat er heel veel nadruk werd gelegd op wat er niet goed ging in mijn spel, en zelfs buiten het veld kreeg ik zaken te horen. Het voelde soms alsof ze willen testen hoe ik zou reageren. Dat kon van alles zijn, zoals dat mijn haar 's ochtends niet goed zat, dat kreeg ik dan te horen. Er werden veel van dat soort psychologische spelletjes gespeeld. Als je als twintigjarige voor het eerst in het buitenland komt, dan pik je dat. Je leert ervan, vandaag zit ik hier als een betere speler en een beter mens."

Wel zegt Wålemark bij Feyenoord veel steun van zijn ploeggenoten te hebben gekregen. "De spelers waren zo aardig als het maar kon en zorgden goed voor me, maar er waren ook andere mensen op de club... Bij een club als Feyenoord is het een komen en gaan van spelers. Velen komen en zijn zes maanden later weer weg. Dat is hoe het werkt."