Als Rafael van der Vaart één speler van Duitsland zou mogen uitkiezen om voor het Nederlands elftal te spelen, dan kiest hij voor . Dat zegt de oud-international in een podcast van BILD, waarin hij zich óók bijzonder kritisch toont op de aanvaller van Galatasaray.

In aanloop naar de Nations League-ontmoeting tussen Nederland en Duitsland werd Van der Vaart in de BILD-podcast Phrasenmäher gevraagd welke Duitse speler hij aan de selectie van Oranje zou toevoegen. Zijn antwoord was duidelijk: “Leroy Sané! En dan zou ik hem als assistent-trainer iedere dag wakker schudden.”

Van der Vaart kritisch op Sané

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Volgens Van der Vaart beschikt de dertigjarige aanvaller over kwaliteiten die vergelijkbaar zijn met die van de absolute wereldtop. De oud-middenvelder noemt daarbij Kylian Mbappé als voorbeeld. Tegelijkertijd vindt hij dat Sané veel te weinig van zijn potentieel laat zien. “Daar kan ik soms bijna kwaad om worden. Dan denk je: hij speelt als een watje, terwijl hij zoveel potentie heeft.”

Van der Vaart ziet vooral een gebrek aan constantheid bij de aanvaller. Hij stelt dat Sané bij vlagen laat zien waartoe hij in staat is, maar dat dit volgens hem niet over een langere periode gebeurt.

Opvallend genoeg ontbreekt Sané momenteel bij de Duitse selectie. Bondscoach Jürgen Klopp, die voor deze interlandperiode in totaal liefst 44 (!) spelers opriep, heeft de aanvaller niet opgenomen voor de Nations League-wedstrijd tegen Nederland. Donderdagavond staan Nederland en Duitsland tegenover elkaar in de Johan Cruijff ArenA.