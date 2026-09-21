Oranje past schema aan vanwege uitvaart Bartina Koeman

De persconferentie van Xavi zal woensdag niet om 15.00 uur, maar om 11.00 uur plaatsvinden. De KNVB heeft het persmoment verzet vanwege de uitvaart van Bartina Koeman, zo meldt De Telegraaf.

Volgens de ochtendkrant zullen er namelijk stafleden van de KNVB aanwezig zijn bij de uitvaart van Bartina Koeman. De vrouw van oud-bondscoach Ronald Koeman kwam vorige week op 65-jarige leeftijd te overlijden aan de gevolgen van kanker.

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Veel spelers en stafleden hebben Bartina Koeman gedurende de periode dat Ronald Koeman actief was bij Oranje goed leren kennen. Omdat er een aantal betrokkenen rondom het huidige Oranje aanwezig zullen zijn bij de uitvaart, is het persmoment verzet.

De persconferentie vindt nu, net als maandag, plaats om 11.00 uur in de ochtend. De training is ook verzet. De bal zou woensdag eerst om 17.00 uur gaan rollen, maar dat wordt nu 17.30 uur.