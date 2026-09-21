1 van de 26 Oranje-spelers vindt zijn plek onterecht: 'Had al vakantie gepland'

meldde zich maandag bij het Nederlands elftal, maar een dag eerder vond de spits van AZ zelf nog dat hij daar eigenlijk niets te zoeken had. Kort na zijn winnende treffer tegen Telstar (1-0) sprak de 23-jarige aanvaller opvallend kritisch over zijn eigen vorm.

Meerdink was aanvankelijk niet opgenomen in de definitieve selectie van bondscoach Xavi Hernández. Daar kon hij zich naar eigen zeggen goed in vinden. “Ik zat wel in de voorselectie, maar wat ik in de afgelopen periode heb laten zien, was gewoon niet genoeg. Oranje is een heel podium en het is mijn doel om daar te staan, maar ik heb het nu niet verdiend. Het moet gewoon beter, dat weet ik zelf ook. Natuurlijk is het jammer, maar ik kan ermee dealen", zei Meerdink tegen De Telegraaf.

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Ondanks zijn winnende doelpunt tegen Telstar en verkiezing tot man van de wedstrijd was Meerdink ook zondag niet volledig tevreden. “Ik heb de winnende gemaakt, ja, maar voetballend was het nog niet tóp. Nog niet de vrije Mexx die ik een jaar geleden was. Misschien is dat onbewust de spanning van ’alles moet goed zijn’.”

Plannen Meerdink plotseling overhoop

Meerdink dacht na afloop zelfs al aan een korte vakantie tijdens de interlandperiode. “Heerlijk, een klein weekje vrij. Misschien op een goed moment, want er komt een drukke periode aan na de interlands. Dus ik ga er even tussenuit.”

Die plannen verdwenen enkele uren later in de prullenbak. Donyell Malen en Justin Kluivert haakten geblesseerd af bij Oranje, waarna Xavi alsnog bij Meerdink uitkwam. De spits, die eerder die dag nog vond dat hij zijn plek niet had verdiend, moet zich daardoor alsnog in Zeist melden.