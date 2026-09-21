Elftal van de Week: Nederlander schittert tegenover Premier League-sterren

Het weekend zit er weer op en dus is het tijd om de balans op te maken. Verschillende spelers lieten zich nadrukkelijk gelden met indrukwekkende optredens, belangrijke doelpunten en beslissende acties. Dit zijn de elf grootste uitblinkers van het weekend voor je op een rij.

Antonio Sivera - Alavés

De doelman was zaterdagmiddag de grote man bij Alavés in het duel met Athletic Club. Sivera hield zijn ploeg met enkele belangrijke reddingen op de been en stopte bovendien een penalty van Oihan Sancet. Dankzij zijn sterke optreden bleef Alavés overeind en eindigde het duel in 0-0.

Zachary Athekame - Olympique Lyon

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De verdediger heeft zich dit weekend nadrukkelijk laten gelden bij Olympique Lyon. Athekame was direct betrokken bij twee doelpunten in de overtuigende 4-0 overwinning op Rennes. Kort na rust pikte Athekame een slecht weggewerkte bal op na een voorzet van Abner, waarna hij van dichtbij raak schoot en de score naar 3-0 tilde. Hij bekroonde zijn goede wedstrijd met een assist op Corentin Tolisso. De jonge rechtsback is deze zomer op huurbasis overgenomen van AC Milan.

Pascal Struijk - Brighton & Hove Albion

Onze landgenoot kende een ijzersterke wedstrijd tegen Arsenal. Struijk stond centraal achterin en speelde een belangrijke rol in de 3-0 overwinning van Brighton. Struijk hield zich verdedigend uitstekend staande en voorkwam meerdere keren dat Arsenal gevaarlijk kon worden. In de eerste helft liet hij dat nadrukkelijk zien. Toen Arsenal via de rechterkant gevaarlijk doorkwam, bleef Struijk goed voor zijn tegenstander staan en blokte hij de inzet van Martin Ødegaard. Struijk gooide zich voor het schot en voorkwam daarmee een grote kans. De rebound belandde bij Bukayo Saka, maar die vond vervolgens Bart Verbruggen op zijn weg. Zijn optreden werd na 86 minuten beëindigd vanwege een blessure, maar toen had hij zijn waarde al ruimschoots bewezen. Een sterke defensieve prestatie tegen de regerend landskampioen.

Jannik Schuster - Brentford

Jannik Schuster kende een uitstekende avond tegen Chelsea. De Oostenrijkse verdediger stond centraal achterin bij Brentford en speelde een belangrijke rol in de verrassende 3-0 overwinning op de Londenaren. Schuster hield samen met zijn defensie de nul en was verdedigend bijzonder sterk. Hij noteerde onder meer twaalf clearances en drie geblokte schoten. Ook aanvallend liet Schuster zich gelden. Na rust kopte hij een corner van Mikkel Damsgaard terug richting het doel, waarna Jaidon Anthony van dichtbij de openingstreffer binnenkopte. Daarmee leverde de verdediger zijn eerste assist voor Brentford. Schuster speelde de wedstrijd volledig uit en werd na afloop bovendien uitgeroepen tot Man of the Match. Een zeer complete prestatie van de twintigjarige verdediger.

Jannik Schuster standing strong 🧱 pic.twitter.com/a1O58OUnzj — Brentford FC (@BrentfordFC) September 20, 2026

Manu Koné - AS Roma

Manu Koné kende een uitstekende avond tegen Internazionale en was met twee doelpunten de grote man bij AS Roma. De Franse middenvelder zette zijn ploeg in de eerste helft op een 2-0 voorsprong. Al na zes minuten was het raak. Paulo Dybala zette aan de linkerkant een aanval op en vond Nahuel Molina, die de bal met een kopbal teruglegde richting het centrum van het strafschopgebied. Koné was daar volledig vrij en haalde hard uit. Zijn rechtervoet was Josep Martínez te machtig, waardoor Roma razendsnel op voorsprong kwam. Ook zijn tweede treffer viel voor rust, in de 37e minuut. Na een voorzet vanaf de rechterkant kwam de bal via Gianluca Mancini voor de voeten van Koné, die van dichtbij binnentikte. Met zijn twee doelpunten bezorgde Koné Roma een uitstekende uitgangspositie. Hoewel Inter na rust nog terugkwam tot 2-2, was de Fransman met zijn sterke eerste helft een van de absolute uitblinkers in het topduel.

Johan Manzambi - Aston Villa

De Zwitser kende een droomdebuut in de basis van Aston Villa. Manzambi kreeg tegen Tottenham voor het eerst een basisplaats in de Premier League en betaalde dat vertrouwen direct terug met een doelpunt én een assist. De jonge middenvelder kwam net terug van een kruisbandblessure en debuteerde vorige week voor Aston Villa in de wedstrijd tegen Nottingham Forest. In de blessuretijd van de eerste helft opende Manzambi de score. Na een scherpe voorzet van Boubacar Kamara stond hij op de juiste plek om de bal van dichtbij binnen te werken.

Na rust was de middenvelder opnieuw belangrijk. Na een lange uittrap van Zion Suzuki kreeg Manzambi de bal voor zijn voeten en gaf hij die vervolgens slim mee aan Nicolas Jackson. De spits profiteerde optimaal en schoot de 0-2 binnen. Manzambi werd na 72 minuten naar de kant gehaald, maar had toen al zijn stempel op de wedstrijd gedrukt. Aston Villa won uiteindelijk met 2-3 en boekte daarmee een belangrijke overwinning. Een indrukwekkende eerste basisplaats voor de Zwitser.

Johan Manzambi with a midfield masterclass for @AstonVilla. pic.twitter.com/sQFEOBLFqL — Premier League (@premierleague) September 19, 2026

Romano Schmid - Frosinone

Romano Schmid kende een uitstekend optreden tegen Como. De Oostenrijkse middenvelder was met twee assists direct betrokken bij beide doelpunten van Frosinone, dat met 2-0 wist te winnen. Schmid maakte afgelopen zomer de overstap van Werder Bremen naar Frosinone en liet direct zien wat hij aan creativiteit kan toevoegen. Bij de openingstreffer ging Schmid diep over de rechterkant, waarna hij de bal ontving en vervolgens goed teruglegde op Giacomo Calò. De middenvelder bleef rustig en schoof de bal binnen voor de 1-0.

Ook bij de tweede treffer speelde Schmid een belangrijke rol. Opnieuw koos hij het juiste moment om de diepte in te gaan. Nadat hij de bal had ontvangen, gaf hij hem mee aan Giorgi Kvernadze, die vervolgens zijn tegenstander met een fraaie kap uitspeelde en de bal in het doel schoot voor de 2-0.Met twee assists was Schmid dus direct betrokken bij beide treffers. De zomeraanwinst van Frosinone bewees daarmee meteen zijn waarde en was een van de belangrijkste spelers in de overwinning op Como.

Mohamed Salah - Trabzonspor

De Egyptische aanvaller heeft dit weekend een absolute hoofdrol opgeëist in de Turkse Süper Lig. Salah was ongrijpbaar tegen Galatasaray en leidde Trabzonspor met een hattrick en een assist naar een indrukwekkende 4-0 overwinning. De aanvaller sloeg al na vier minuten toe door optimaal te profiteren van de hoge defensieve lijn van Galatasaray. Hij werd diep gestuurd, bleef koel in de één-tegen-één met de doelman en schoof de bal beheerst binnen. Nog voor rust was hij opnieuw beslissend: eerst verzorgde hij de assist op Noah Saviolo voor de 2-0, waarna hij zelf de 3-0 voor zijn rekening nam.

Na rust maakte Salah zijn geweldige optreden compleet door in de slotfase ook nog zijn derde van de avond te maken. Met drie doelpunten en een assist was hij direct betrokken bij alle vier de treffers van Trabzonspor. Een droomavond voor de Egyptenaar.

⚽ @mislicom ile maçın golü!



🔴🔵 Mohamed Salah, topla son hız çıkıp klas bitiriyor!



📌 Kazanmanın tutkusu #MisliyleMisli’de! pic.twitter.com/97gPQDn1T0 — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) September 19, 2026

Michael Olise - FC Bayern München

De Franse aanvaller was dit weekend de absolute uitblinker bij Bayern München. Olise had met een hattrick en een assist een enorm aandeel in de indrukwekkende 7-0 overwinning op Union Berlin. Olise was vanaf het begin gevaarlijk. Nadat hij eerder al een penalty had verdiend, maakte hij vlak voor rust zelf de 3-0 met een fraaie krul in de rechterbovenhoek.

Na rust gaf hij met een scherpe voorzet de assist op Harry Kane voor de 4-0. Daarna nam Olise het helemaal over: eerst rondde hij een fraaie individuele actie af door doelman Frederik Rønnow te omspelen, waarna hij de bal via de binnenkant van de paal binnen zag vallen. Drie minuten later maakte hij zijn hattrick compleet met een schitterende krul van buiten het strafschopgebied in de bovenhoek. Met drie doelpunten, een assist en een verdiende Man of the Match-titel was Olise de grote blikvanger van de zevenklapper van Bayern.

Raphinha - FC Barcelona

De Braziliaan was zaterdagavond opnieuw de grote man bij FC Barcelona. Raphinha leidde zijn ploeg met opnieuw een hattrick naar een 1-3 overwinning op Sevilla en liet daarbij drie totaal verschillende doelpunten zien. Zijn eerste treffer was misschien wel de mooiste van de avond. Na een slimme pass van Andreas Christensen kwam Raphinha het strafschopgebied binnen. Met een heerlijke kap zette hij zijn tegenstander Arouna Sangante op het verkeerde been, waarna hij met zijn rechtervoet beheerst de verre hoek vond.

Na rust sloeg de aanvoerder opnieuw toe. Raphinha koos precies het juiste moment om tussen de verdedigers van Sevilla te duiken en reageerde uitstekend op de voorzet van Lamine Yamal. Met een krachtige kopbal werkte hij de bal binnen voor de 1-2. Zijn derde doelpunt was vervolgens de kers op de taart. Op aangeven van Yamal werd Raphinha diep gestuurd. Hij bleef rustig oog in oog met doelman Vlachodimos en besloot de bal met zijn linkerbeen subtiel over de doelman heen te stiften. Daarmee maakte hij zijn hattrick compleet.

Met drie doelpunten had Raphinha een enorm aandeel in de comeback van Barcelona. Het was bovendien zijn tweede hattrick op rij in LaLiga, waarmee hij zijn totaal na zeven wedstrijden op twaalf competitietreffers bracht.

Raphinha met een heerlijke kapbeweging en de gelijkmaker 🤤#ZiggoSport #LaLiga #SevillaBarça — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) September 19, 2026

Antoine Semenyo - Manchester City

De aanvaller was zondag een van de uitblinkers bij Manchester City in de spectaculaire 5-3 overwinning op Sunderland. Semenyo was goed voor twee doelpunten en een assist en had daarmee een belangrijk aandeel in de zege. In de 29e minuut was Semenyo betrokken bij de 2-1. Hij bracht de bal voor het doel, waarna Rayan Cherki binnenwerkte. Vlak voor rust kwam Semenyo zelf op het scorebord. Na een pass van Marc Guéhi kreeg hij de ruimte in het strafschopgebied en schoot hij de bal beheerst in de hoek voor de 3-2.

Na de rust was Semenyo opnieuw trefzeker. In de 57e minuut reageerde hij alert in het strafschopgebied en werkte hij de bal binnen voor de 4-2. Daarmee was hij direct betrokken bij drie van de vijf doelpunten van Manchester City. Sunderland kwam vervolgens nog terug tot 4-3, maar City trok de overwinning uiteindelijk over de streep. Met twee doelpunten en een assist was Semenyo een van de bepalende spelers in het spektakelstuk.