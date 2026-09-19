Brighton schittert in bijzonder jubileumshirt en geeft Arsenal harde dreun

Brighton & Hove Albion heeft de viering van het 125-jarig bestaan extra glans gegeven met een indrukwekkende overwinning op Arsenal. De thuisploeg was zaterdag aan de zuidkust met 3-0 te sterk voor de regerend landskampioen, die daarmee het eerste puntenverlies leed in het nieuwe seizoen. Pascal Gross, Charalampos Kostoulas en Chema Andrés maakten de doelpunten.

Brighton verscheen voor de jubileumwedstrijd in een speciaal eenmalig tenue, gebaseerd op de eerste shirts uit het seizoen 1901/02. Het volledig blauwe Nike-shirt met klassieke polokraag vormde het decor voor een bijzonder energieke opening van de thuisploeg. Brighton zette Arsenal direct onder druk en dwong de bezoekers lange tijd achteruit.

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Arsenal kwam na de moeizame openingsfase langzaam beter in de wedstrijd. Halverwege de eerste helft klonk vanaf het uitvak een roep om een strafschop toen Bukayo Saka naar de grond ging, maar de aanvaller bleek over zijn eigen voeten te zijn gestruikeld.

Net toen Arsenal wat meer grip leek te krijgen, sloeg Brighton toe. Na een halfuur krulde Gross de bal via de paal binnen: 1-0. Vlak voor rust werd de middag voor Arsenal nog veel problematischer. Kostoulas haalde in de 45ste minuut van afstand uit en tekende met opnieuw een fraaie treffer voor de 2-0. Voor Arsenal was dat ongebruikelijk terrein: in de eerste zeven officiële wedstrijden van het seizoen had de ploeg in alle competities bij elkaar pas drie doelpunten geïncasseerd.

Arsenal krijgt na rust geen antwoord

Wie na de onderbreking een reactie van Arsenal verwachtte, kwam bedrogen uit. Brighton bleef de gevaarlijkste ploeg en besliste het duel in de 57ste minuut definitief. Uit een hoekschop kopte Chema Andrés de 3-0 tegen de touwen.

Brighton rook vervolgens een nog grotere uitslag. Kostoulas ging in het strafschopgebied naar de grond, maar kreeg geen penalty, waarna Pascal Struijk bij zijn basisdebuut met een kopbal rakelings naast mikte. Hij was overigens niet de enige Nederlander op het veld, want Bart Verbruggen stond op doel bij Brighton en Jurriën Timber deed een uur mee bij Arsenal. Ook de Turks-Nederlandse Ferdi Kadioglu had een basisplek bij Brighton.

Arsenal kreeg nog wel een uitgelezen mogelijkheid om iets terug te doen. Kai Havertz brak alleen door, maar zijn zwakke inzet eindigde recht in de handen van Bart Verbruggen. Aan de andere kant ontsnapte Arsenal juist meerdere keren aan verdere schade.

Gabriel werkte een bal ongelukkig tegen het gezicht van Matt O’Riley, waarna Raya voorkwam dat de rebound binnenvloog. Even later mocht O’Riley opnieuw alleen op de Arsenal-doelman af, maar ook toen bleef de 4-0 uit.