Strafrechtelijk onderzoek: topvoetballer verdacht van vervalsen coronavaccinatie

Justitie in Zwitserland heeft een strafrechtelijk onderzoek geopend naar vanwege mogelijke vervalsing van zijn coronavaccinatiebewijs. Xhaka ontkent de beschuldigingen en zegt volledig mee te werken aan het onderzoek.

Het Openbaar Ministerie van Luzern bevestigt tegenover Blick dat er een onderzoek naar de 33-jarige middenvelder loopt. Volgens Zwitserse berichtgeving bestaat het vermoeden dat vaccinatiebewijzen van Xhaka zijn afgegeven door een arts uit Luzern, terwijl de bijbehorende vaccinaties mogelijk niet zouden zijn toegediend.

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Woordvoerder Simon Kopp van het Openbaar Ministerie legt uit dat justitie onderzoekt 'of er sprake is van strafrechtelijk relevant handelen rond het mogelijk door misleiding verkrijgen van een onjuiste verklaring en/of valsheid in geschrifte', laat hij weten.

Ook de betreffende arts ligt volgens de berichtgeving onder het vergrootglas. Haar praktijk wordt in 2023 door de politie doorzocht, waarbij bewijsmateriaal in beslag wordt genomen. Zij ontkent de beschuldiging eveneens.

Xhaka ontkent en wijst op bevestiging van arts

Xhaka, die tegenwoordig voor Sunderland speelt, wordt begin oktober door justitie gehoord. Zijn woordvoerder Andreas Bantel laat weten dat de middenvelder tot dat moment niet publiekelijk inhoudelijk op de zaak wil reageren.

Volgens Bantel beschikt Xhaka over een verklaring van zijn behandelend arts waarin staat dat hij op 25 januari en 11 november 2022 tegen het coronavirus is gevaccineerd. De woordvoerder benadrukt dat de international 'zich volledig en zonder enig voorbehoud beschikbaar stelt aan de autoriteiten en met volledige transparantie meewerkt', zegt hij.

Ook advocaat Cornel Borbély, die de betrokken arts vertegenwoordigt, spreekt de beschuldigingen tegen. Volgens hem heeft zijn cliënt Xhaka daadwerkelijk gevaccineerd en is daarbij alles volgens de gebruikelijke procedure verlopen. Zowel Xhaka als de arts wordt zolang de zaak loopt als onschuldig beschouwd.

Vaccinatiestatus Xhaka lag in 2021 al onder vergrootglas

De vaccinatiestatus van Xhaka was al eerder onderwerp van discussie. In september 2021 raakte de toenmalige speler van Arsenal besmet met het coronavirus. De Zwitserse voetbalbond maakte destijds bekend dat Xhaka bewust heeft gekozen om zich niet te laten vaccineren.

Daardoor miste hij onder meer de WK-kwalificatiewedstrijden tegen Italië en Noord-Ierland. In Zwitserland ontsond vervolgens kritiek, mede omdat de bond zijn internationals juist opriep om zich te laten vaccineren.

Bondscoach Murat Yakin nam het destijds evenwel voor zijn aanvoerder op. "Granit is als aanvoerder een rolmodel, maar hij is ook gewoon een mens", zei Yakin. "We moeten de beslissing die hij heeft genomen respecteren."

Xhaka zou later alsnog vaccinaties geregistreerd hebben in januari en november 2022. Het Zwitserse onderzoek richt zich nu op de vraag of die vaccinaties daadwerkelijk zijn toegediend en of de bijbehorende certificaten rechtsgeldig zijn verkregen.