AZ laat grote kansen onbenut en verliest van Sunderland in Europa League

AZ is de Europa League begonnen met een nipte nederlaag op bezoek bij Sunderland. De Alkmaarders hielden lang stand in het kolkende Stadium of Light, kregen zelf uitstekende mogelijkheden, maar gingen uiteindelijk met 1-0 onderuit. Enzo Le Fée besliste het duel vanaf de strafschopstip en maakte daarmee de eerste Europese treffer van Sunderland sinds 1973.

AZ liet zich in de openingsfase niet intimideren door de Engelse heksenketel. Al na zeven minuten kreeg Ro-Zangelo Daal zelfs een enorme kans om de bezoekers op voorsprong te zetten. Na balverlies van Le Fée verscheen de aanvaller alleen voor Robin Roefs, maar de Nederlandse doelman voorkwam met zijn teen een droomstart voor de Alkmaarders.

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Daarna trok Sunderland het initiatief steeds nadrukkelijker naar zich toe. Kevin Danso dwong De Busser met een schot van grote afstand tot een knappe redding, terwijl Le Fée halverwege de eerste helft nog dichter bij de openingstreffer kwam. De Fransman kreeg de bal rond twaalf meter voor het doel en zag zijn inzet via de paal terug het veld in springen.

De druk op AZ nam vervolgens verder toe. Hume schoot rakelings naast en dwong De Busser later opnieuw tot ingrijpen. Ook uit standaardsituaties bleef Sunderland dreigend. Kort voor rust vloog een poging van Granit Xhaka nog gevaarlijk richting het Alkmaarse doel, maar ook die aanval leverde geen treffer op. Ondanks dertien doelpogingen van Sunderland tegenover slechts twee van AZ bleef het bij rust 0-0.

AZ komt sterker uit de kleedkamer

Trainer Leeroy Echteld greep in en bracht Patati voor Oufkir. AZ begon vervolgens uitstekend aan de tweede helft. Kees Smit combineerde fraai met Mexx Meerdink, schakelde daarmee meerdere tegenstanders uit en schoof de bal van dichtbij rakelings naast de paal.

Ook Sunderland bleef gevaarlijk. De Busser voorkwam een achterstand met een sterke redding op Hume, waarna Meerdink aan de andere kant zijn schot geblokt zag worden. AZ deed in die fase nauwelijks onder voor de thuisploeg en kreeg steeds meer grip op de wedstrijd.

Toch viel de treffer aan de andere kant. Patati probeerde in de 64ste minuut mee te verdedigen, maar zette zijn voet voor het been van Le Fée. De scheidsrechter wees onmiddellijk naar de stip. Le Fée nam de penalty zelf en stuurde De Busser de verkeerde hoek in: 1-0. Daarmee maakte hij Sunderlands eerste Europese doelpunt in 53 jaar.

AZ jaagt vergeefs op gelijkmaker

De Alkmaarders lieten zich door de achterstand niet uit het veld slaan. Daal zag een schot via Koopmeiners rakelings naast verdwijnen en tien minuten voor tijd kreeg AZ een gigantische mogelijkheid. Byskov zag twee pogingen worden geblokt, waarna ook Meerdink van dichtbij niet langs Roefs kwam.

Ook invaller Patati kreeg nog een kans na een fraai hakje van Jizz Hornkamp, maar werkte de bal over het doel. AZ bleef aandringen, terwijl Sunderland steeds verder werd teruggedrongen.

In de negentigste minuut ontsnapten de Alkmaarders zelf nog aan de definitieve beslissing. Invaller Brian Brobbey kreeg alle ruimte en legde de bal breed, waarna Dijkstra vlak voor de doellijn ingreep. De rebound viel voor Angulo, die voor een leeg doel leek te kunnen scoren, maar opnieuw stond Dijkstra in de weg. Zo bleef de marge minimaal, maar kreeg AZ de zo gewenste gelijkmaker niet meer op het bord.