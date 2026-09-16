Voetbalbezoek van Máxima valt helemaal verkeerd bij Johan Derksen: 'Bemoei je er niet mee!'

Johan Derksen is bij Vandaag Inside bijzonder cynisch over een werkbezoek van koningin Máxima aan NAC Breda. De koningin sprak daar met (oud-)profvoetballers en initiatiefnemers over mentale gezondheid, maar volgens Derksen hoeft zij zich daar niet mee bezig te houden.

"Máxima is heel nuttig bezig. Ze doet alsof ze heel erg gespecialiseerd is in allerlei financiële zaken, maar nu gaan ze ook voetballers met mentale klachten bijstaan. Dan denk ik: joh, bemoei je er niet mee. Dat zijn multimiljonairs. Alle dokters die ze daarvoor nodig hebben, kunnen ze zelf inhuren. En dan gaat zij zich er weer mee bemoeien. Het is allemaal show stelen", zegt Derksen bij Vandaag Inside.

Máxima spreekt voetballers over mentale gezondheid

Artikel gaat verder onder video

Máxima was woensdag te gast in het stadion van NAC Breda vanwege de landelijke beweging die is ontstaan rond de documentaire Echte Mannen Huilen Niet. Daar ging zij in gesprek met initiatiefnemers, (oud-)profvoetballers en maatschappelijke partners over de mentale gezondheid van mannen en het belang van openheid over kwetsbaarheid. Ze toonde zich tijdens haar bezoek geraakt door de verhalen van de deelnemers.

De documentaire vormt het vertrekpunt van een campagne waarmee mannen worden aangemoedigd om gevoelens en psychische problemen bespreekbaar te maken. Daarbij wordt onder meer gebruikgemaakt van voetbal, persoonlijke verhalen, workshops en vertoningen van de documentaire.

Alle clubs uit de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie hebben via de campagne Samen voor Kwetsbaarheid bijgedragen aan de landelijke aandacht voor het onderwerp. Volgens de initiatiefnemers werd de documentaire honderdduizenden keren bekeken en groeide het project uit tot een campagne waarmee miljoenen mensen werden bereikt.

Honderden nieuwe workshops

De beweging krijgt bovendien een vervolg. Er staan ruim tweehonderd workshops gepland bij betaaldvoetbalclubs en amateurverenigingen. Ook scholen, bedrijven, studentenverenigingen, festivals en gevangenissen gebruiken de documentaire en bijbehorende lesmodules.