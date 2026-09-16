De hand van Míchel wordt volgens Mundo Deportivo steeds duidelijker bij Ajax. De Spaanse sportkrant is onder de indruk van de ontwikkeling in Amsterdam en stelt dat de ploeg inmiddels ‘op stoom’ is gekomen.

“Er zijn ploegen die na de komst van een nieuwe trainer tijd nodig hebben om de gewenste resultaten te behalen. Andere hebben maar een klein duwtje nodig. En dan heb je teams zoals het Ajax van Míchel, waarvan het lijkt alsof het al een eeuwigheid bestaat, terwijl het project pas enkele maanden oud is”, schrijft Mundo Deportivo woensdag.

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“Ajax kende in de eerste maanden onder Míchel nog de nodige hobbels, maar inmiddels draait de ploeg op volle toeren en heeft ze zich nadrukkelijk gemeld in de strijd om de Eredivisie-titel", klinkt het in Spanje.

Mundo Deportivo ziet Ajax loskomen onder Míchel

De Spaanse krant onderbouwt die conclusie vooral met de recente cijfers. Ajax pakte in de laatste vier competitiewedstrijden negen punten en maakte daarin veertien doelpunten: vier tegen Telstar, één tegen PSV en vervolgens vijf tegen zowel Fortuna Sittard als Willem II.

"Zelfs de 1-3 nederlaag tegen PSV, in een wedstrijd waarin de ploeg van Míchel meer verdiende dan een nederlaag, drukt dat gemiddelde niet onder de fraaie grens van drie goals per duel. Omgerekend betekent dat dat Ajax ongeveer iedere dertig minuten scoort", vat men samen. "De 5-1 zege op Willem II van afgelopen dinsdag bevestigde de sterke vorm van Ajax nog maar eens. De cijfers van de Amsterdammers waren indrukwekkend. Ajax won niet alleen ruim, maar had ook zeventig procent balbezit en kwam tot liefst 33 doelpogingen."

"Dat de overwinning bij rust met een 2-0 voorsprong eigenlijk al in de steigers stond, maakte weinig verschil. Ajax bleef gedurende de hele wedstrijd op zoek naar meer", vervolgt de Spaanse krant. "Er ligt nog een lange weg voor Ajax, dat de Eredivisie wil winnen. Een héél lange weg. PSV beschikt bovendien over voldoende kwaliteit om de titel met hand en tand te verdedigen."

"Maar bij Girona was al te zien wat er kan gebeuren met een ploeg van Míchel wanneer goed voetbal ook wordt beloond met resultaten en het elftal eenmaal echt begint te draaien. Dan kan zo'n ploeg bijna niet te stoppen zijn."