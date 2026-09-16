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Yves Bissouma gaat voor bijzondere rol bij Ajax: ‘Dat zit in mij’

16 september 2026, 16:09
Yves Bissouma
Foto: © Imago
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Yves Bissouma wil bij Ajax niet alleen op het veld van waarde zijn. De ervaren middenvelder ziet voor zichzelf ook een rol als aanjager en mentor binnen de selectie. Hij wil ploeggenoten dagelijks scherp houden en vooral de jonge spelers ondersteunen met advies, vertelt hij via de officiële kanalen van Ajax.

Bissouma tekende in Amsterdam nadat hij uitgebreid met mensen binnen Ajax had gesproken. De plannen van de club spraken hem aan. "Ik voel me echt gelukkig", zegt Bissouma. "Het betekent veel, omdat Ajax een van de grootste clubs van Europa is. En voor mij om deel uit te maken van de reis van deze geweldige club is iets moois."

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Dat Ajax bij hem uitkwam, kwam voor de middenvelder niet volledig uit de lucht vallen. "Niet echt, want vooraf heb ik met veel mensen hier gesproken. Ze vertelden me over het project en dat was heel interessant voor mij. Daarom ben ik hier."

Bissouma wil teamgenoten bij Ajax blijven pushen

Bissouma denkt dat zijn ervaring Ajax ook buiten de wedstrijden verder kan helpen. Hij ziet zichzelf als iemand die verantwoordelijkheid neemt binnen een spelersgroep. "Ik ben iemand die er echt voor zijn teamgenoten is en die hen elke dag probeert te pushen. Om hen te laten zien dat we het beter kunnen, dat we meer kunnen. Dat soort dingen. Dat zit in mij. Ik ben niet de coach, maar zoals ik al zei: ik ben hier om dat toe te voegen. Mijn rol is om te proberen het team te helpen en het team te brengen waar het verdient te zijn."

"Ik wil ze advies geven", zegt hij over de jonge spelers bij Ajax. "Ze zijn super professioneel, dat weet ik zeker, want ik heb met de trainer gesproken. Ik wil ze advies geven over hoe ik de dingen zie, hoe ik voetbal zie en ik wil ze laten weten dat ik er voor ze allemaal ben. Ze kunnen met me praten over alles. Maar het belangrijkste is op het veld. Ik ben een winnaar en dan wil je alles winnen. Dat is mijn wens en ik ben klaar om te beginnen."

Ook voetballend voelt Bissouma een duidelijke aansluiting met Ajax. "Ze houden van voetballen en ik denk dat we hetzelfde over voetbal denken. Dus was het makkelijker om deze keuze te maken na het gesprek met hen."

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Yves Bissouma

Yves Bissouma
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 30 jaar (30 aug. 1996)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Spurs
11
0
2024/2025
Spurs
28
2
2023/2024
Spurs
28
0
2022/2023
Spurs
23
0

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Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
2
AZ
6
11
16
3
Feyenoord
6
13
14
4
Ajax
6
12
13
5
Twente
6
7
13
6
Excelsior
6
6
10

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