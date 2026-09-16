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Marcos Leonardo valt niet eens meer in bij Ajax: dit is er aan de hand

16 september 2026, 11:35
Marcos Leonardo
Foto: © Imago
4 reacties
Photo of Tijmen Gerritsen
Tijmen Gerritsen | Content Creator
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Marcos Leonardo kwam voor een bedrag van twintig miljoen euro met torenhoge verwachtingen naar Amsterdam. Vooralsnog maakt hij allesbehalve een sterke indruk en bleef hij tegen Fortuna Sittard en Willem II negentig minuten op de bank. Wat is er aan de hand?

Het is 17 juli als Ajax vol trots de komst van Leonardo aankondigt via de eigen kanalen. De 23-jarige spits kwam voor zo'n twintig miljoen euro over van het Saudische Al-Hilal. "Zijn taak is hier vooral om doelpunten te gaan maken en daar hebben we alle vertrouwen in", zei Jordi Cruijff in een persbericht over de komst van de Braziliaan.

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De hoge transfersom die aan Leonardo kleeft, heeft direct voor hoge verwachtingen gezorgd. Alleen heeft hij die nog geen moment waar kunnen maken in de Johan Cruijff ArenA. Hij maakte tot dusver één doelpunt in de Eredivisie: een intikker tegen Telstar. De afgelopen twee competitiewedstrijden bleef hij zelfs negentig minuten op de bank en kregen concurrenten Tolu Arokodare en Kasper Dolberg de voorkeur.

Leonardo is derde spits

Ajax-watcher Lentin Goodijk van Voetbal International ziet een lastige situatie ontstaan en krijgt de vraag of de Braziliaan inmiddels de derde spits is: "Nou, zo denken trainers natuurlijk niet, maar als je de optelsom van de laatste weken maakt, is dat wel de situatie zoals die is. Je zag de laatste twee wedstrijden dat als er echt een pure spits het veld in moet komen, dat Dolberg is. En niet Leonardo. Hij is de derde keuze, en dat is pijnlijk omdat hij voor veel geld naar Amsterdam is gekomen. Dat gaat ook ten koste van zijn zelfvertrouwen nu."

"Als hij de bal niet zo goed weet vast te houden en zijn kansen niet afmaakt... Even grof gezegd: dan heb je ook niet zo heel veel aan hem. Míchel Sanchez zei wel: hij traint goed, en we zien allemaal dat hij kwaliteiten en potentie heeft. Maar op dit moment komt het er niet uit, en dan is de voetbalwereld heel hard en dan is de volgende aan de beurt", concludeert Goodijk.

Die volgende in de rij achter Arokodare is dus Dolberg. Hij liet dinsdagavond tegen Willem II een uitstekende indruk achter. Hij scoorde niet alleen, maar gaf ook een fraaie assist en liet zijn waarde voor Ajax zien in het meevoetballen. Het vergroot de kans op speelminuten niet voor Leonardo

Vind jij dat Ajax Marcos Leonardo meer speeltijd moet geven?

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dilima1966
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dilima1966
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Nou Marcos Leonardo gaat niet meer doelpunt maken en een sterke seizoen gaat draaien als Tolu Arokodare die steekt er boven uit

Goku 2.0
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Ook een Cruijff, zit er wel eens naast...

Kicker
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Hij gaat nog wel zijn kansen krijgen, het seizoen is nog heel lang. Je moet een hele brede selectie hebben als je in 3 competities voor de prijzen wil strijden.

KouweArie
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KouweArie
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Prima spits voor een paniek elftal zonder restwaarde.

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Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

dilima1966
4.162 Reacties
1.192 Dagen lid
19.323 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

Nou Marcos Leonardo gaat niet meer doelpunt maken en een sterke seizoen gaat draaien als Tolu Arokodare die steekt er boven uit

Goku 2.0
97 Reacties
313 Dagen lid
150 Likes
Goku 2.0
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
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Ook een Cruijff, zit er wel eens naast...

Kicker
871 Reacties
794 Dagen lid
2.047 Likes
Kicker
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Hij gaat nog wel zijn kansen krijgen, het seizoen is nog heel lang. Je moet een hele brede selectie hebben als je in 3 competities voor de prijzen wil strijden.

KouweArie
6 Reacties
35 Dagen lid
26 Likes
KouweArie
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Prima spits voor een paniek elftal zonder restwaarde.

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Meer nieuws

Ajax - Willem II

Ajax
5 - 1
Willem II
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2026/2027

Meer info

Marcos Leonardo

Marcos Leonardo
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 23 jaar (2 mei 2003)
Positie: A, AM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Ajax
4
1
2025/2026
Hilal
27
13
2024/2025
Hilal
24
17
2024/2025
Benfica
3
1

Meer info

Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
2
AZ
6
11
16
3
Feyenoord
6
13
14
4
Ajax
6
12
13
5
Twente
6
7
13
6
Excelsior
6
6
10

Complete Stand

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