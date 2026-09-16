Marcos Leonardo valt niet eens meer in bij Ajax: dit is er aan de hand

kwam voor een bedrag van twintig miljoen euro met torenhoge verwachtingen naar Amsterdam. Vooralsnog maakt hij allesbehalve een sterke indruk en bleef hij tegen Fortuna Sittard en Willem II negentig minuten op de bank. Wat is er aan de hand?

Het is 17 juli als Ajax vol trots de komst van Leonardo aankondigt via de eigen kanalen. De 23-jarige spits kwam voor zo'n twintig miljoen euro over van het Saudische Al-Hilal. "Zijn taak is hier vooral om doelpunten te gaan maken en daar hebben we alle vertrouwen in", zei Jordi Cruijff in een persbericht over de komst van de Braziliaan.

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De hoge transfersom die aan Leonardo kleeft, heeft direct voor hoge verwachtingen gezorgd. Alleen heeft hij die nog geen moment waar kunnen maken in de Johan Cruijff ArenA. Hij maakte tot dusver één doelpunt in de Eredivisie: een intikker tegen Telstar. De afgelopen twee competitiewedstrijden bleef hij zelfs negentig minuten op de bank en kregen concurrenten Tolu Arokodare en Kasper Dolberg de voorkeur.

Leonardo is derde spits

Ajax-watcher Lentin Goodijk van Voetbal International ziet een lastige situatie ontstaan en krijgt de vraag of de Braziliaan inmiddels de derde spits is: "Nou, zo denken trainers natuurlijk niet, maar als je de optelsom van de laatste weken maakt, is dat wel de situatie zoals die is. Je zag de laatste twee wedstrijden dat als er echt een pure spits het veld in moet komen, dat Dolberg is. En niet Leonardo. Hij is de derde keuze, en dat is pijnlijk omdat hij voor veel geld naar Amsterdam is gekomen. Dat gaat ook ten koste van zijn zelfvertrouwen nu."

"Als hij de bal niet zo goed weet vast te houden en zijn kansen niet afmaakt... Even grof gezegd: dan heb je ook niet zo heel veel aan hem. Míchel Sanchez zei wel: hij traint goed, en we zien allemaal dat hij kwaliteiten en potentie heeft. Maar op dit moment komt het er niet uit, en dan is de voetbalwereld heel hard en dan is de volgende aan de beurt", concludeert Goodijk.

Die volgende in de rij achter Arokodare is dus Dolberg. Hij liet dinsdagavond tegen Willem II een uitstekende indruk achter. Hij scoorde niet alleen, maar gaf ook een fraaie assist en liet zijn waarde voor Ajax zien in het meevoetballen. Het vergroot de kans op speelminuten niet voor Leonardo