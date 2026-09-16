Kodai Sano voerde 'ongelooflijk moeilijk' gesprek met eigen trainer

Kodai Sano heeft in gesprek met Voetbal International teruggeblikt op zijn vertrek bij NEC. De 22-jarige Japanse middenvelder maakte afgelopen zomer voor vijftien miljoen euro, exclusief bonussen, de overstap naar PSV. De afronding van de transfer viel echter samen met een belangrijk duel voor NEC. Een lastig gesprek met de technische staf volgde vervolgens.

Vlak voor de aftrap van de wedstrijd tussen Olympiakos en NEC in de voorronde van de Champions League bereikten PSV en NEC een definitief akkoord. De Japanner besloot daardoor niet in actie te komen, om zo zijn overstap naar de landskampioen niet in gevaar te brengen. Die keuze leidde tot een ingewikkeld moment in het Griekse spelershotel, waar hij de technische staf dat nieuws moest gaan vertellen.

Moeilijk gesprek met Dick Schreuder

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In gesprek met Voetbal International geeft Sano toe dat het hem zwaar viel om zijn trainer in te lichten. "Dat ik de trainer moest vertellen dat ik niet kon spelen, was zo ongelooflijk moeilijk voor me. Omdat ik van NEC hou. Ik wilde de wedstrijd ook voetballen en iedereen bij de club op die manier bedanken, maar mijn carrière is ook heel belangrijk. Ik moest gaan."

Schreuder was op de wedstrijddag zelf zwaar teleurgesteld, maar toonde later alsnog begrip voor de beslissing van zijn pupil. Sano had in de seizoenen daarvoor immers een uitstekende staat van dienst opgebouwd in Nijmegen. "Ik denk dat iedereen heeft gezien dat ik de afgelopen jaren alles voor NEC heb gegeven. We hebben samen geschiedenis geschreven."

De Japanner zit inmiddels goed op zijn plek bij PSV: "Ik heb natuurlijk ook met de trainer gesproken en heel erg veel verschil in opvatting zit er ook niet tussen NEC en PSV. Beide teams willen de bal hebben, aanvallen en bij balverlies willen ze die zo snel mogelijk terug."