Peter Bosz haalt stevig uit: 'Het is lachwekkend!'

PSV-trainer Peter Bosz heeft zich enorm gestoord aan de berichtgeving over de botsing tussen en Aaron Bouwman, afgelopen zaterdag tijdens de topper tegen Ajax in Amsterdam (1-3 winst). Tijdens het persmoment waarop de trainer vooruitblikt op het Champions League-duel met Shakhtar Donetsk van donderdag, noemt Bosz de mediastorm onder meer 'lachwekkend'.

De botsing tussen Van Bommel en Bouwman was in de dagen na de topper in Amsterdam verreweg het meest besproken moment in de media. Zo sprak ESPN-analist Hugo Borst zelfs van een 'moordaanslag' van de PSV'er, die van scheidsrechter Sander van der Eijk geel kreeg voor zijn actie. Bosz sprak juist weer schande van de woorden van Borst, en vertelde na het duel dat Van Bommel 'aangedaan' in de kleedkamer zat. De aanvaller had Bouwman juist direct na de wedstrijd opgezocht, inmiddels is duidelijk dat Ajax de verdediger naar verwachting ongeveer een maand moet missen.

Artikel gaat verder onder video

Woensdag, daags voor de thuiswedstrijd tegen Shakhtar, wordt Bosz op het persmoment van PSV gevraagd wat hij van de ontstane commotie rond Van Bommel vindt. "Lachwekkend", oordeelt de trainer. "We hebben het over voetbal, we gaan morgen een Champions League-wedstrijd spelen. Ik heb gisteren, met dezelfde VAR trouwens (Pol van Boekel, red.), bij FC Porto ook een actie gezien waar ik wél een elleboog bij zat, waar niks tegen gebeurde."

"Laat ik vooropstellen dat ik blij ben dat het goed gaat met Bouwman. Daar ben ik echt heel blij om, dat hij volgende week weer op het veld kan staan en kan gaan trainen. Maar kom op, zeg. Ik heb jullie over Alassane Pléa niet gehoord, en die is er al een jaar uit. Het is klaar, het moet klaar zijn. Ook voor Ruben is het klaar en we gaan morgen tegen Shakhktar spelen", besluit Bosz het onderwerp.