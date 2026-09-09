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Peter Bosz haalt stevig uit: 'Het is lachwekkend!'

9 september 2026, 13:49
Peter Bosz
Foto: © Realtimes
10 reacties
Photo of Frank Hoekman
Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
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PSV-trainer Peter Bosz heeft zich enorm gestoord aan de berichtgeving over de botsing tussen Ruben van Bommel en Aaron Bouwman, afgelopen zaterdag tijdens de topper tegen Ajax in Amsterdam (1-3 winst). Tijdens het persmoment waarop de trainer vooruitblikt op het Champions League-duel met Shakhtar Donetsk van donderdag, noemt Bosz de mediastorm onder meer 'lachwekkend'.

De botsing tussen Van Bommel en Bouwman was in de dagen na de topper in Amsterdam verreweg het meest besproken moment in de media. Zo sprak ESPN-analist Hugo Borst zelfs van een 'moordaanslag' van de PSV'er, die van scheidsrechter Sander van der Eijk geel kreeg voor zijn actie. Bosz sprak juist weer schande van de woorden van Borst, en vertelde na het duel dat Van Bommel 'aangedaan' in de kleedkamer zat. De aanvaller had Bouwman juist direct na de wedstrijd opgezocht, inmiddels is duidelijk dat Ajax de verdediger naar verwachting ongeveer een maand moet missen.

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Woensdag, daags voor de thuiswedstrijd tegen Shakhtar, wordt Bosz op het persmoment van PSV gevraagd wat hij van de ontstane commotie rond Van Bommel vindt. "Lachwekkend", oordeelt de trainer. "We hebben het over voetbal, we gaan morgen een Champions League-wedstrijd spelen. Ik heb gisteren, met dezelfde VAR trouwens (Pol van Boekel, red.), bij FC Porto ook een actie gezien waar ik wél een elleboog bij zat, waar niks tegen gebeurde."

"Laat ik vooropstellen dat ik blij ben dat het goed gaat met Bouwman. Daar ben ik echt heel blij om, dat hij volgende week weer op het veld kan staan en kan gaan trainen. Maar kom op, zeg. Ik heb jullie over Alassane Pléa niet gehoord, en die is er al een jaar uit. Het is klaar, het moet klaar zijn. Ook voor Ruben is het klaar en we gaan morgen tegen Shakhktar spelen", besluit Bosz het onderwerp.

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Gusa
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Dat het goed gaat met Bouwman? De berichtgeving tot nu toe is toch geweest dat het helemaal niet zo goed met die jongen gaat? Volgende week weer op het veld en trainen is zover ik gelezen heb niet het geval (maand eruit). Ik geloof dat er zelfs nog niet gemeld is dat hij uit het ziekenhuis ontslagen is. De overtreding op Pléa werd destijds trouwens door genoeg journalisten en voetbalkijkers veroordeeld. Ook toen kwamen er termen als 'onbesuisd, lomp en onbehouwen' langs.

flaco
70 Reacties
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flaco
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'onbesuisd, lomp en onbehouwen' is heel wat anders als 'moordaanslag, recidivist en rijp voor de psychiater'. Bovendien kreeg Propper niet eens geel en was de discussie na een dag klaar. Echter een beter vergelijk qua overtreding was beuk Hartman op Teze. Daar repte niemand over rode kaart. Er kwam geen geel aan te pas. Sterker nog er werd niet eens voor een overtreding gefloten. En ook niets meer van KNVB vernomen. En nu spreekt de hele goegemeente schande en moet barbertje hangen. Bah.

EuropaMango
102 Reacties
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EuropaMango
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Het helpt ook niet mee, Bosz, dat jij het vooral heel zielig lijkt te vinden voor van Bommel... maar goed. Ik vind dat ook wel dat er teveel over gezegd is.

evanzet
98 Reacties
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evanzet
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De (niet) reactie van Bosz is lachwekkend

Eric66
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Goed zo. Klaar nu.

WimHoebergen06
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het had eens andersom moeten zijn, dan had ik de reactie van bosz wel eens willen horen,hij geeft eenscheids al geen hand,blijf erbij dat het bewust was,alle wedstrijden tegen ajax gebeurd er wel iets met ruben, doordat het verkeerd uitpakt heeft hij de pech, als bouwman opstaat is er niets aan de hand das het verschil

flaco
70 Reacties
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flaco
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Ik heb Bosz niets horen zeggen over het gestrekt been van Amrabat op de knie van Bajractarovic of de rollende Klaassen die zelf zijn voet op de enkel van Sano plant.

Just Me
509 Reacties
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Zand erover ?, nou nee , bijna wel want het leek meer een aanslag dan een normale overtreding als je het mij vraagt.

flaco
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flaco
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mag ik je mening over de overtreding van Hartman op Teze? een vergelijkbare overtreding in 2023. Toen geen kaart en zelfs geen overtreding gefloten. En al helemaal geen ophef. Ohja, over dat men spelers van het veld moet halen als ze een hoofdletsel hebben. Toont aan dat de media rond het mooie spelletje verrot is en de boel opjut als het hen uitkomt.

Voetbalfanaat
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Voetbalfanaat
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Wat Bosz doet is het omdraaien want het lijkt wel dat iedereen medelijden met van Bommel moet hebben. Niet dus!! Van Bommel is de veroorzaker dat Bouwman er een maand uit ligt en van Bommel staat morgen gewoon aan de aftrap, duidelijker kan het niet zijn. Ik vindt van Bommel een fantastische speler maar wat hij zaterdag deed moet hij gewoon achterwege laten.

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Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Gusa
Erkende gebruiker! Meer info
1.327 Reacties
1.443 Dagen lid
6.925 Likes
Gusa
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Dat het goed gaat met Bouwman? De berichtgeving tot nu toe is toch geweest dat het helemaal niet zo goed met die jongen gaat? Volgende week weer op het veld en trainen is zover ik gelezen heb niet het geval (maand eruit). Ik geloof dat er zelfs nog niet gemeld is dat hij uit het ziekenhuis ontslagen is. De overtreding op Pléa werd destijds trouwens door genoeg journalisten en voetbalkijkers veroordeeld. Ook toen kwamen er termen als 'onbesuisd, lomp en onbehouwen' langs.

flaco
70 Reacties
1.041 Dagen lid
384 Likes
flaco
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'onbesuisd, lomp en onbehouwen' is heel wat anders als 'moordaanslag, recidivist en rijp voor de psychiater'. Bovendien kreeg Propper niet eens geel en was de discussie na een dag klaar. Echter een beter vergelijk qua overtreding was beuk Hartman op Teze. Daar repte niemand over rode kaart. Er kwam geen geel aan te pas. Sterker nog er werd niet eens voor een overtreding gefloten. En ook niets meer van KNVB vernomen. En nu spreekt de hele goegemeente schande en moet barbertje hangen. Bah.

EuropaMango
102 Reacties
73 Dagen lid
293 Likes
EuropaMango
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Het helpt ook niet mee, Bosz, dat jij het vooral heel zielig lijkt te vinden voor van Bommel... maar goed. Ik vind dat ook wel dat er teveel over gezegd is.

evanzet
98 Reacties
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854 Likes
evanzet
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De (niet) reactie van Bosz is lachwekkend

Eric66
18 Reacties
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Goed zo. Klaar nu.

WimHoebergen06
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WimHoebergen06
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het had eens andersom moeten zijn, dan had ik de reactie van bosz wel eens willen horen,hij geeft eenscheids al geen hand,blijf erbij dat het bewust was,alle wedstrijden tegen ajax gebeurd er wel iets met ruben, doordat het verkeerd uitpakt heeft hij de pech, als bouwman opstaat is er niets aan de hand das het verschil

flaco
70 Reacties
1.041 Dagen lid
384 Likes
flaco
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Ik heb Bosz niets horen zeggen over het gestrekt been van Amrabat op de knie van Bajractarovic of de rollende Klaassen die zelf zijn voet op de enkel van Sano plant.

Just Me
509 Reacties
175 Dagen lid
339 Likes
Just Me
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Zand erover ?, nou nee , bijna wel want het leek meer een aanslag dan een normale overtreding als je het mij vraagt.

flaco
70 Reacties
1.041 Dagen lid
384 Likes
flaco
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mag ik je mening over de overtreding van Hartman op Teze? een vergelijkbare overtreding in 2023. Toen geen kaart en zelfs geen overtreding gefloten. En al helemaal geen ophef. Ohja, over dat men spelers van het veld moet halen als ze een hoofdletsel hebben. Toont aan dat de media rond het mooie spelletje verrot is en de boel opjut als het hen uitkomt.

Voetbalfanaat
757 Reacties
1.383 Dagen lid
3.349 Likes
Voetbalfanaat
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  • 0
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Wat Bosz doet is het omdraaien want het lijkt wel dat iedereen medelijden met van Bommel moet hebben. Niet dus!! Van Bommel is de veroorzaker dat Bouwman er een maand uit ligt en van Bommel staat morgen gewoon aan de aftrap, duidelijker kan het niet zijn. Ik vindt van Bommel een fantastische speler maar wat hij zaterdag deed moet hij gewoon achterwege laten.

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Peter Bosz

Peter Bosz
PSV
Team: PSV
Functie: Coach
Leeftijd: 62 jaar (21 nov. 1963)

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Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
1
AZ
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11
15
2
PSV
5
12
13
3
Feyenoord
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6
11
4
Excelsior
5
7
10
5
Fortuna
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2
10

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