Ayyoub Bouaddi heeft bij zijn eerste basisplaats voor Manchester City direct indruk gemaakt. De achttienjarige middenvelder kreeg na de 0-2 overwinning op FC Porto volop lof van teamgenoot , maar de Noorse spits was niet over alles te spreken.

Dat bleek toen Haaland na afloop voor de camera's van Prime Video sprak: “Ik denk dat hij me in de tweede helft de bal had moeten geven. Ik stond helemaal vrij, dus ik was een beetje geïrriteerd. Daarom heb ik het hem nu ook maar verteld.”

'Echt een pareltje gevonden'

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De irritatie van Haaland bleek uiteindelijk slechts een klein moment in zijn verder positieve oordeel over Bouaddi. De spits was onder de indruk van de jonge middenvelder en sprak lovend over diens ontwikkeling. “Ik denk dat hij een heel, heel goede wedstrijd heeft gespeeld. De afgelopen weken heeft hij het tijdens de trainingen geweldig gedaan. Ik heb de voorzitter net verteld dat hij uitstekend traint en zich op alle vlakken goed laat zien. Dus ik denk dat we hier een echt pareltje hebben gevonden.”

Maresca: 'Dit verwacht je niet van een speler van achttien'

Ook zijn trainer Enzo Maresca is lovend over de Marokkaanse middenvelder. De Italiaan benadrukte vooral de rust die Bouaddi ondanks enkele foutjes liet zien: “Bouaddi is heel goed. Tegen Coventry City verloor hij twee keer de bal en kort daarna speelde hij in onze eigen zestien met zoveel kalmte. Dat laat zien hoe goed hij is. Een speler die twee passes mist, raakt normaal gesproken in paniek, maar hij is pas achttien jaar en was vanavond fantastisch. Je verwacht van spelers als Erling Haaland, Rúben Dias en Mateo Kovačić dat zij wedstrijden beter kunnen controleren. Dat verwacht je niet van een speler van achttien jaar. Maar hij was echt top en raakte nooit in paniek. Alle lof voor Ayyoub. Dit is precies de reden waarom hij voor ons speelt.”