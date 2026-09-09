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Ajax gemaand tot doorselecteren: 'Zijn tijd in het eerste zit erop'

9 september 2026, 13:17
Steven Berghuis Kasper Dolberg Ajax
Foto: © Imago
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Ajax moet doorselecteren en Steven Berghuis een 'passende functie' in de organisatie aanbieden. Dat schrijft Henk Spaan althans in zijn column voor Het Parool.

De 34-jarige Berghuis is begonnen aan zijn zesde seizoen als speler van Ajax, dat de rechtsbuiten destijds wegplukte bij aartsrivaal Feyenoord. Onder trainer Míchel Sánchez is de 46-voudig Oranje-international vooralsnog verzekerd van een basisplaats, ook omdat zomeraankoop Viktor Tsygankov nog niet volledig fit is.

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In zijn column memoreert Spaan eraan dat Berghuis deze zomer mocht vertrekken bij Ajax, iets wat hem persoonlijk onverstandig lijkt. "Zelf zou ik hem bij de club houden", aldus de journalist. "Vorig seizoen maakte hij indruk met een opvallend statement na puntenverlies tegen FC Twente. “Niet goed genoeg, deze selectie.” Gezien de spelers die Jordi Cruijff heeft aangetrokken en hun gemiddelde niveau, had Berghuis gelijk", aldus Spaan.

"Dat neemt niet weg dat zijn tijd in het eerste er zo ongeveer op zit", vervolgt de columnist. Die stelling onderbouwt Spaan met twee voorbeelden uit het duel met PSV (1-3 verlies), waarin Berghuis in de eerste helft twee grote mogelijkheden onbenut liet. "Dus: ik zeg doorselecteren en hem een passende functie aanbieden. Intelligentie is een kwaliteit, zeker in het voetbal", besluit Spaan.

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dilima1966
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dilima1966
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Zelf zal Steven Berghuis niet vertrekken zijn schoonvader zit in bestuur van ajax ik denk wel dat dit zijn laaste jaar is als voetballer

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

dilima1966
4.133 Reacties
1.185 Dagen lid
19.243 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Zelf zal Steven Berghuis niet vertrekken zijn schoonvader zit in bestuur van ajax ik denk wel dat dit zijn laaste jaar is als voetballer

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Steven Berghuis

Steven Berghuis
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 34 jaar (19 dec. 1991)
Positie: A (R), M (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Ajax
4
1
2025/2026
Ajax
21
4
2024/2025
Ajax
26
2
2023/2024
Ajax
20
5

Meer info

Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
5
Fortuna
5
2
10
6
GAE
5
2
8
7
Ajax
4
4
7
8
Twente
4
4
7
9
NEC
5
2
7

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