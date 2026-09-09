Het nieuws dat onder bondscoach Mohamed Ouahbi niet langer voor Marokko wil uitkomen, zorgt voor verbazing bij het panel van Voetbalpraat op ESPN. Voormalig Marokkaans international Karim El Ahmadi vermoedt dat er 'iets' is voorgevallen tussen de trainer en de kersverse aanwinst van Ajax.

De 30-jarige Amrabat maakte in maart 2017, toen hij nog onder contract stond bij FC Utrecht, onder toenmalig bondscoach Hervé Renard reeds zijn debuut in de nationale ploeg van Marokko. De middenvelder groeide later uit tot een van de bepalende spelers in het elftal van Walid Regragui dat op het WK van 2022 geschiedenis schreef door als eerste Afrikaanse land ooit door te dringen tot de halve finales.

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Onder Ouahbi, de opvolger van Regragui, was Amrabat op het WK van afgelopen zomer niet verzekerd van een basisplaats. Enkel in het laatste pouleduel met Haïti (2-4 winst) verscheen hij aan de aftrap, daarnaast mocht hij invallen in de gewonnen achtste finale tegen Canada (0-3) en de verloren kwartfinale tegen Frankrijk (2-0). Gisteren (dinsdag) maakte Amrabat plots bekend dat hij onder Ouahbi niet langer uit wil komen voor zijn land.

In Voetbalpraat komt het nieuws dinsdagavond ter sprake. "Ik had het eigenlijk niet verwacht", reageert El Ahmadi. "Ik denk dat Sofyan nog de goede leeftijd heeft. Hij is altijd belangrijk geweest voor het Marokkaanse elftal, al was hij op het afgelopen WK dan reserve achter Ayyoub Bouaddi", aldus de oud-speler van onder meer FC Twente en Feyenoord. Tafelgenoot Hedwiges Maduro vraagt: "Er moet toch iets gebeurd zijn?"

Dat denkt El Ahmadi ook. "Ja, ik kan me ook bijna niet voorstellen dat hij dat zomaar heeft gedaan. Er moet sowieso iets zijn gebeurd tussen hem en de trainer. We kunnen gissen, maar ik zou echt niet weten wat er gebeurd zou moeten zijn. Of dat ooit naar buiten gaat komen? Uiteindelijk zullen mensen er sowieso over beginnen. Ik denk sowieso dat er iets is gebeurd. Dat kan tijdens het WK geweest zijn, maar ik zou het echt niet weten."