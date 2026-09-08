'KNVB probeert Marokkaans jeugdinternational tóch voor Nederland te laten kiezen'

De KNVB probeert Safouane Benzahra (18) te overtuigen om voor het Nederlands elftal te kiezen, zo meldt De Telegraaf. De achttienjarige linksbuiten is hard bezig om door te breken bij AS Monaco en speelt zijn jeugdinterlands voor Marokko.

Behzanhra is geboren in Breda en speelde van 2018 tot 2025 in de jeugdopleiding van NAC. Een jaar geleden maakte hij op zestienjarige leeftijd de overstap naar Monaco, waar hij in eerste instantie in de Onder-19 kwam te spelen. Dit seizoen is het talent officieel overgeheveld naar de hoogste beloftenploeg, de Onder-21, maar krijgt hij ook steeds meer kansen in het eerste elftal.

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In augustus maakte Benzahra zijn debuut in de hoofdmacht van Monaco, toen hij vlak voor tijd mocht invallen in het uitduel bij Górnik Zabrze in de voorrondes van de Conference League (2-3 winst). Ook in de returnwedstrijd in Monaco (4-1 winst) kwam hij binnen de lijnen, deze keer werd het talent een klein halfuur gegund. Agelopen vrijdag volgde het competitiedebuut voor Benzahra. Als vervanger van Aleksandr Golovin kwam hij vlak voor tijd in het veld in de topper bij regerend landskampioen én Champions League-houder Paris Saint-Germain, die in het eigen Parc des Princes met 1-2 werd verslagen. Inmiddels zou Benzahra mondeling akkoord zijn met Monaco over een nieuw contract tot medio 2029, zo weet De Telegraaf.

De krant schrijft voorts dat Benzahra, die tot op heden drie interlands voor Marokko Onder-18 speelde, inmiddels een uitnodiging heeft ontvangen voor Marokko Onder-20. Daarnaast zou hij echter 'nadrukkelijk op de radar' van de KNVB zijn verschenen: "Er zouden al meerdere gesprekken met hem zijn gevoerd."