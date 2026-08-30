De KNVB zegt het vertrouwen in FIFA-voorzitter Gianni Infantino definitief op en zal bij de volgende verkiezingen niet opnieuw op de Zwitser stemmen. Dat blijkt uit een lange verklaring die de voetbalbond zondagochtend op de eigen website publiceert. De KNVB pleit daarin niet alleen voor de komst van een nieuwe voorzitter, maar stuurt ook aan op structurele veranderingen bij de FIFA.

"De KNVB heeft Infantino bij de laatste presidentsverkiezing gesteund. Die steun was nooit onvoorwaardelijk. Wij vroegen om vooruitgang op drie gebieden: goed bestuur, mensenrechten en duurzaamheid, en betere internationale samenwerking", schrijft de KNVB. "We zijn altijd in gesprek gebleven. Ook als we het niet eens waren met besluiten. Als een van de oprichters van FIFA voelt de KNVB een bijzondere verantwoordelijkheid voor het internationale voetbal. We willen het voetbal van binnenuit helpen verbeteren. Maar het vertrouwen is weg."

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De voetbalbond stelt vast dat Infantino 'te veel macht' heeft en bespeurt 'te weinig duidelijke scheiding tussen de voorzitter en de FIFA-organisatie'. Daarbij fungeerden de veelbesproken plannen voor de FIFA Forward Enterprise - het inmiddels gesneuvelde voorstel waarbij de WK-rechten deels in handen zouden komen van private investeerders - voor de KNVB als 'kantelpunt', schrijft men. "Het intrekken daarvan was noodzakelijk, maar herstelt het verloren vertrouwen niet."

Het eventuele vertrek van Infantino is voor de KNVB echter niet voldoende. De Nederlandse bond pleit voor 'een sterke en geloofwaardige FIFA die van het voetbal is, haar leden dient en het voetbal wereldwijd verder ontwikkelt'. Daarbij is het van belang dat de nieuwe koers niet louter door de Europese landen, maar door alle 211 de leden van de wereldvoetbalbond wordt bepaald.

Daarbij ziet de KNVB drie prioriteiten: Ten eerste moet de macht binnen de FIFA moet beter verdeeld worden, vindt men. "Daarbij horen meer transparantie, onafhankelijk toezicht en ruimte voor tegengeluid." Daarnast moet de 'maatschappelijke kracht' van het voetbal moet centraal staan, schrijft de KNVB. Concreet betekent dat: "Mensenrechten en duurzaamheid moeten daarom een vast onderdeel zijn van FIFA-besluiten. Ook bij de toewijzing van WK's en bij commerciële keuzes." Tot slot wil de KNVB dat tot 90 procent van de FIFA-inkomsten geïnvesteerd worden in het voetbal. "Transparant en volgens duidelijke regels. Bijvoorbeeld in jeugd- en vrouwenvoetbal, trainers, scheidsrechters, accommodaties en de ontwikkeling van nationale voetbalbonden."

Internationale voetbaltop in Amsterdam

De KNVB zegt bereid te zijn een internationale voetbaltop te organiseren in Amsterdam ('een stad met een bijzondere plaats in de geschiedenis van FIFA'), waar de ideeën over de toekomst van de FIFA door alle voetbalbonden en confederaties besproken moeten worden. "Als een van de oprichters van FIFA, in 1904, wil de KNVB daarin verantwoordelijkheid nemen. Niet vanaf de zijlijn, maar midden in het internationale voetbal. Samen met andere voetbalbonden willen we bouwen aan een FIFA die het vertrouwen van de voetbalwereld opnieuw verdient. Een nieuwe FIFA. Voor de toekomst van ons voetbal."