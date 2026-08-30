Mocht deze zomer nog vertrekken bij Feyenoord, dan is volgens transferjournalist Sacha Tavolieiri in beeld als zijn opvolger. De 25-jarige spits van Ferencváros was in juli nog de grote plaaggeest voor FC Twente in de voorrondes van de Europa League.

Twente stuitte in de tweede voorrondes van de Europa League op Ferencváros, dat over twee duels uiteindelijk te sterk bleek. Joseph nam in de heenwedstrijd in Enschede, die eindigde in een 1-2 overwinning, beide treffers van de Hongaren voor zijn rekening. Een week later droeg hij met één doelpunt ook bij aan het 2-2 gelijkspel bij de return, waardoor Twente uitgeschakeld werd en 'afzakte' naar de Conference League.

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Hoewel het momenteel rustig lijkt rond Ueda, vorig seizoen topscorer van de Eredivisie, heeft Feyenoord een schaduwlijst klaarliggen, mocht de Japanner deze zomer nog vertrekken. Daarop prijkt volgens Tavolieri de naam van Joseph. Er zouden zelfs al gesprekken lopen tussen alle partijen, waarbij aangetekend dat ook het Belgische KAA Gent contact met Ferencváros zou hebben opgenomen.

Joseph speelt sinds januari 2025 voor Ferencváros. De aanvaller is afkomstig uit de jeugdopleiding van Paris Saint-Germain en speelde later in Frankrijk voor clubs als FC Metz en Grenoble. In juni van dit jaar debuteerde hij in de nationale ploeg van Haïti, met een doelpunt in een oefenwedstrijd tegen Nieuw-Zeeland (0-4 winst). Op het WK van afgelopen zomer kwam de aanvaller in alle drie de pouleduels van Haïti in actie.