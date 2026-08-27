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Feyenoord wordt totaal niet gevreesd door fans van CL-tegenstander: ‘Ze zijn heel slecht’

27 augustus 2026, 19:54
Tijme Wessels Luciano Valente Thijs Kraaijevel Mika Marmol Feyenoord
Foto: © Imago
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Demen Bulbul | Redacteur
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Feyenoord weet waar het aan toe is in de Champions League na de loting die donderdag plaatsvond in Monaco. De supporters van specifiek één tegenstander lijken niet bepaald beducht voor de Rotterdamse club.

Feyenoord werd donderdag bij de loting voor de competitiefase van de Champions League gekoppeld aan Internazionale, Barcelona, FC Porto, Real Betis, RB Leipzig, Galatasaray, Como en Viking. Op social media wordt de loting massaal bediscussieerd en met name in Turkije gaat het veel over Feyenoord, dat op bezoek zal gaan bij Galatasaray.

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Fans van Galatasaray lijken bepaald niet onder de indruk van Feyenoord en voorspellen massaal drie punten tegen het team van trainer Giovanni van Bronckhorst. “De selectie van Feyenoord is behoorlijk slecht, drie punten zijn een must”, schrijft een supporter van de Turkse grootmacht bijvoorbeeld op X.

Galatasaray lootte behalve Feyenoord ook Barcelona, Paris Saint-Germain, Aston Villa, Sporting Portugal, Lille, VfB Stuttgart en AEK Athene. “Stuttgart, Feyenoord en AEK verslaan we met gemak”, schrijft een andere fan van Cim Bom vol bravoure. Iemand anders reageert met: “Feyenoord, Stuttgart, Lille en AEK: dat moeten normaal twaalf punten zijn. Maar we hebben transfers nodig.”

“Buiten dat we Feyenoord en Stuttgart thuis zullen verslaan, is er niets gegarandeerd”, schrijft weer een andere supporter van Galatasaray. Hij voegt eraan toe: “Als we drie punten pakken tegen AEK, Aston Villa thuis verslaan en één punt pakken tegen zowel Barcelona als Lille: dan komen we maximaal uit op veertien punten.”

Ook veel andere fans van Galatasaray verwachten dat hun ploeg afrekent met Feyenoord:

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