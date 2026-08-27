Luciano Valente na Champions League-loting: 'Of hij nog in onze groepsapp zit? Nee'

kan nauwelijks wachten op zijn eerste wedstrijden in de Champions League. De middenvelder van Feyenoord zag zijn ploeg donderdagavond gekoppeld worden aan onder meer FC Barcelona, Internazionale en Viking en spreekt van een droom die werkelijkheid wordt. Vooral de uitwedstrijden tegen Barcelona en Viking hebben voor Valente een bijzondere betekenis.

“Het is fantastisch. Het is een eer en een droom om voor het eerst in de Champions League te spelen", zegt Valente op een persconferentie van Feyenoord. De club ging vanuit pot 3 de loting in en weet inmiddels dat Internazionale, FC Barcelona, FC Porto, Real Betis, RB Leipzig, Galatasaray, Como en Viking de acht tegenstanders zijn in de competitiefase. Van alle namen op het bord springt er voor Valente één duidelijk uit.

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Voor Valente springt vooral het affiche met Barcelona direct in het oog. Feyenoord gaat op bezoek bij de Spaanse grootmacht en juist dat duel spreekt sterk tot zijn verbeelding. “Natuurlijk, Barça is supergroot en superbijzonder. Dat zijn natuurlijk wel wedstrijden waar je van droomt.”

Ook aan de ontmoeting met FC Porto zit voor Feyenoord een persoonlijk verhaal. Valente reageert met een knipoog wanneer het contact met In-Beom Hwang ter sprake komt. “Of hij nog in onze WhatsApp-groep zit? Dat zou gek zijn, toch?” Het treffen met de Portugese club krijgt er wel een extra lading door. “Ja, natuurlijk. Dat is ook voor hem, denk ik, heel bijzonder. Zo heb je bij elk team wel een verhaal en bij Porto is dat inderdaad met Hwang.”

Betis opnieuw op het programma

Ook Real Betis is voor Feyenoord geen onbekende tegenstander. De Rotterdammers speelden hun laatste Europese uitwedstrijd eveneens tegen de Spaanse club en moeten nu opnieuw naar Sevilla. Valente verwacht echter niet dat eerdere ervaringen automatisch veel voordeel opleveren.

“Ze zullen ongetwijfeld dingen veranderen, net zoals wij dat ook doen. Hoe het stadion destijds was, dat weet ik nog. Verder zal het weer een heel andere wedstrijd zijn, daar ga ik vanuit. En het is ook weer gewoon een mooie pot.”

De fraaie affiches zorgen voor enthousiasme, maar Valente weet ook dat Feyenoord in de Champions League geen moment kan verslappen. Volgens de middenvelder zal de ploeg iedere wedstrijd volledig aan de bak moeten om zich op het hoogste Europese niveau staande te houden.

“Allereerst moet je als team elke wedstrijd tot het gaatje gaan. Ik bedoel: je komt er in de Champions League niet mee weg om af en toe te wandelen. Het is een zware uitdaging, dat is duidelijk. Maar uiteindelijk moet je als team gaan vechten en mag je ook dromen. We gaan zien hoever ons dat brengt.”

Voor Valente zelf wordt het sowieso een bijzondere ervaring. Waar hij de Champions League jarenlang vanuit huis volgde, staat hij straks zelf op het veld wanneer de hymne klinkt. “Hoe ik de Champions League bekeek? Lekker op de bank, de wedstrijden op televisie kijken. En nu mag je het zelf gaan ervaren. Het is heel onwerkelijk. Tegelijkertijd is het ook onderdeel van voetbal en daar heb ik superveel zin in.”

Valente treft jeugdvriend Postema

Van alle acht tegenstanders heeft Viking voor Valente misschien wel de meest persoonlijke betekenis. Bij de Noorse club speelt Romano Postema, met wie hij al vanaf jonge leeftijd samen voetbalde. De twee doorliepen samen de jeugdopleiding van Groningen en krijgen nu mogelijk een bijzonder weerzien op het hoogste Europese podium.

“Dat is echt een droom", aldus de aanvoerder van Feyenoord. "We hebben net ook gelijk appcontact gehad. Dan sturen we gewoon dat we superblij zijn. Viking is voor mij weer extra speciaal. En ook voor Postema.”