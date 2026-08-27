Feyenoorder verrast: 'Mijn moeder staat gegraveerd in stadion van FC Barcelona, echt waar'

is enthousiast over de Champions League-loting van Feyenoord. De negentienjarige middenvelder heeft met name zin in de wedstrijd tegen FC Barcelona: zijn moeder werkte vroeger bij de Catalaanse grootmacht en haar naam stond zelfs gegraveerd in het stadion.

Voor Van den Elshout was alleen het meemaken van de loting al bijzonder. Niet lang geleden beleefde hij dergelijke avonden nog als supporter van Feyenoord. “Normaal zit je gewoon thuis met je vader en moeder op de bank en hoop je dat Feyenoord een makkelijke loting krijgt. En nu zit je er ineens naar te kijken en denk je: het zou zomaar kunnen dat ik hier zelf speel. Dus dat is gewoon heel mooi", vertelt Van den Elshout op een persconferentie van Feyenoord.

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Feyenoord ging vanuit pot 3 de loting in en weet inmiddels dat Internazionale, FC Barcelona, FC Porto, Real Betis, RB Leipzig, Galatasaray, Como en Viking de acht tegenstanders zijn in de competitiefase. Van een eenvoudige Champions League-loting wil Van den Elshout niets weten. “Het lijkt me logisch dat niet één ploeg makkelijk is in de Champions League. Het is het hoogste podium. Dus er is niet één ploeg waarvan wij denken: hé, die pakken we even. Het zal gewoon keihard werken worden en dan hopelijk zoveel mogelijk punten halen.”

Van den Elshout heeft bijzondere band met Barcelona

“Ik denk dat toen wij samen Barcelona op het beeld zagen, we wel even van onze stoel sprongen. Dat is wel heel mooi", zegt de jongeling.

Hij kent het stadion van Barcelona zelf erg goed. “Ik ben denk ik al wel drie keer bij een stadiontour van Barcelona geweest. Nu moet ik het serieuze verhaal vertellen: mijn moeder staat met haar naam gegraveerd in het stadion, omdat ze daar vroeger heeft gewerkt of zo. Dat is echt zo. Dus ja, de familieapp ging gelijk los.”

Door de verbouwing van het stadion weet Van den Elshout niet of de naam van zijn moeder daar nog altijd te vinden is. “Maar ze stond daar wel in. Vroeger ging ik daar altijd op tour en zo. Elk jaar een shirtje van Barcelona.”

Zijn moeder lijkt de Europese trip naar Catalonië in ieder geval niet te willen missen. “Ze heeft me net geappt dat ze al meeging en dat er een ticket gereserveerd moest worden. Dus dat komt wel goed, denk ik.”

Ook sportief denkt Van den Elshout dat Feyenoord zich op het hoogste Europese podium kan laten zien. “Ik denk gewoon dat als wij als team keihard werken, wij sowieso genoeg punten kunnen pakken als we uitgaan van onze eigen kracht. Tegen wie of waar dat dan zal zijn, maakt niet uit. Ik denk gewoon dat wij goede punten kunnen pakken.”

Zelf zijn naam achterlaten in het stadion waarin die van zijn moeder ooit stond, zou het verhaal helemaal rond maken. “Nou, ik hoop het. Dat zou mooi zijn.”