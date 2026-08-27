LIVE Conference League | Ajax slikt gelijkmaker tegen FC Sion

Ajax hoopt zich vanavond ten koste van FC Sion te plaatsen voor de competitiefase van de Conference League. Met een 2-4 uitzege in de heenwedstrijd hebben de Amsterdammers een goede uitgangspositie voor de return van het tweeluik in de play-offs. Om 20.00 uur gaat de bal rollen in de Johan Cruijff ArenA, mis niets en volg Ajax - FC Sion in dit liveblog van FCUpdate.

LIVE Conference League: Ajax - FC Sion Sorteer op: Laatste Oudste 24' - Ajax zet aan (1-1) Mooi samenspel bij Ajax leidt tot een gevaarlijke voorzet van Caio Henrique. Berghuis kopt op de doelman. Uit de daaropvolgende corner ontstaat een kopkans voor Tolu, maar die knikt naast. 🔁 23' - Wissel bij Ajax (1-1) Mokio komt er inderdaad in voor Regeer. Er klinkt gejuich in de Johan Cruijff ArenA voor die wissel. Pijnlijk voor Regeer, die de afgelopen weken steevast de zondebok is bij het publiek. 21' - Regeer op de grond (1-1) Het is niet de avond van Regeer. Hij speelt een ongelukkige wedstrijd en ligt nu ook op de grond. Mokio loopt zich warm om in te vallen. ⚽ 18' - Sion komt langszij (1-1) BREAKING Doelpunt van Boteli: 1-1! De aanvallende middenvelder blijft Regeer voor en werkt een voorzet binnen bij de tweede paal. De VAR kijkt nog even naar het doelpunt, maar hij telt. 16' - Grote kans voor Sion (1-0) Voor het eerst laat Sion zich zien en dat leidt bijna direct tot een doelpunt. Surdez krijgt een forse kopkans, maar Ter Stegen redt. 14' - Ajax is alert (1-0) Ajax zit er fel op. Sion probeert op te bouwen, maar Klaassen onderschept. De thuisploeg wil er vanavond een feestje van maken. 11' - Ouazane schiet nu wel op doel (1-0) Racioppi brengt opnieuw redding. 10' - Kans voor Berghuis (1-0) Berghuis dwingt doelman Racioppi tot een redding met een verraderlijk schot. De rebound van Ouazane lijkt nergens op: hij raakt de bal compleet verkeerd. 8' - Klaassen wil strafschop (1-0) Klaassen wil een penalty na een vermeende handsbal van Sion. Verdediger Kronig raakt de bal inderdaad met de arm, maar daar kan hij weinig aan doen. De arm hangt ook langs het lichaam. Geen penalty. 6' - Ajax blijft gevaarlijk (1-0) De Amsterdammers grijpen Sion meteen bij de strot. Ditmaal komt Ouazane ver, maar wordt hij uiteindelijk afgestopt. Het publiek zingt de ploeg hartstochtelijk toe en is in opperste stemming na het vroege doelpunt. Nog meer goed nieuws voor Nederland FC Twente maakt in de blessuretijd de 1-2 tegen Qarabag en lijkt een verlenging uit het vuur te slepen. Daardoor is er nog steeds kans op twee ploegen in de competitiefase van de Conference League. ⚽ 1' - Goal Ajax! (1-0) BREAKING Sensationele start in Amsterdam. De corner leidt tot een kopkans voor Berghuis en in de rebound schiet Baas raak! Het doelpunt valt na 34 seconden al. 1' - Bijna na tien seconden! (0-0) Meteen vanaf de aftrap wordt Ajax gevaarlijk. Tolu wint een luchtduel en stuurt Brandt weg, die met een hard schot op de keeper stuit. 1' - Wedstrijd begint (0-0) Ajax trapt af voor het weerzien met FC Sion. Jeugdspeler houdt hoog De jongen mag zijn kunsten vertonen in de Johan Cruijff ArenA en staat al op meer dan drieduizend keer. Waarschijnlijk moet hij zo meteen gestopt worden. Laad meer