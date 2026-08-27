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LIVE Conference League | Ajax slikt gelijkmaker tegen FC Sion

27 augustus 2026, 20:00   Bijgewerkt: 20:21
Ajax tegen Shelbourne
Foto: © Imago/Realtimes
2 reacties
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Ajax hoopt zich vanavond ten koste van FC Sion te plaatsen voor de competitiefase van de Conference League. Met een 2-4 uitzege in de heenwedstrijd hebben de Amsterdammers een goede uitgangspositie voor de return van het tweeluik in de play-offs. Om 20.00 uur gaat de bal rollen in de Johan Cruijff ArenA, mis niets en volg Ajax - FC Sion in dit liveblog van FCUpdate.

LIVE Conference League: Ajax - FC Sion

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Nu

20:25

24' - Ajax zet aan (1-1)

Mooi samenspel bij Ajax leidt tot een gevaarlijke voorzet van Caio Henrique. Berghuis kopt op de doelman. Uit de daaropvolgende corner ontstaat een kopkans voor Tolu, maar die knikt naast. 

2m geleden

20:23

🔁 23' - Wissel bij Ajax (1-1)

Mokio komt er inderdaad in voor Regeer. Er klinkt gejuich in de Johan Cruijff ArenA voor die wissel. Pijnlijk voor Regeer, die de afgelopen weken steevast de zondebok is bij het publiek. 

3m geleden

20:22

21' - Regeer op de grond (1-1)

Het is niet de avond van Regeer. Hij speelt een ongelukkige wedstrijd en ligt nu ook op de grond. Mokio loopt zich warm om in te vallen.

6m geleden

20:19

⚽ 18' - Sion komt langszij (1-1)

Doelpunt van Boteli: 1-1! De aanvallende middenvelder blijft Regeer voor en werkt een voorzet binnen bij de tweede paal. De VAR kijkt nog even naar het doelpunt, maar hij telt. 

8m geleden

20:17

16' - Grote kans voor Sion (1-0)

Voor het eerst laat Sion zich zien en dat leidt bijna direct tot een doelpunt. Surdez krijgt een forse kopkans, maar Ter Stegen redt.

10m geleden

20:15

14' - Ajax is alert (1-0)

Ajax zit er fel op. Sion probeert op te bouwen, maar Klaassen onderschept. De thuisploeg wil er vanavond een feestje van maken. 

13m geleden

20:11

11' - Ouazane schiet nu wel op doel (1-0)

Racioppi brengt opnieuw redding.

15m geleden

20:10

10' - Kans voor Berghuis (1-0)

Berghuis dwingt doelman Racioppi tot een redding met een verraderlijk schot. De rebound van Ouazane lijkt nergens op: hij raakt de bal compleet verkeerd.

17m geleden

20:08

8' - Klaassen wil strafschop (1-0)

Klaassen wil een penalty na een vermeende handsbal van Sion. Verdediger Kronig raakt de bal inderdaad met de arm, maar daar kan hij weinig aan doen. De arm hangt ook langs het lichaam. Geen penalty.

18m geleden

20:07

6' - Ajax blijft gevaarlijk (1-0)

De Amsterdammers grijpen Sion meteen bij de strot. Ditmaal komt Ouazane ver, maar wordt hij uiteindelijk afgestopt. Het publiek zingt de ploeg hartstochtelijk toe en is in opperste stemming na het vroege doelpunt. 

20m geleden

20:05

Nog meer goed nieuws voor Nederland

FC Twente maakt in de blessuretijd de 1-2 tegen Qarabag en lijkt een verlenging uit het vuur te slepen. Daardoor is er nog steeds kans op twee ploegen in de competitiefase van de Conference League. 

23m geleden

20:02

⚽ 1' - Goal Ajax! (1-0)

Sensationele start in Amsterdam. De corner leidt tot een kopkans voor Berghuis en in de rebound schiet Baas raak! Het doelpunt valt na 34 seconden al. 

24m geleden

20:01

1' - Bijna na tien seconden! (0-0)

Meteen vanaf de aftrap wordt Ajax gevaarlijk. Tolu wint een luchtduel en stuurt Brandt weg, die met een hard schot op de keeper stuit. 

24m geleden

20:01

1' - Wedstrijd begint (0-0)

Ajax trapt af voor het weerzien met FC Sion. 

31m geleden

19:54

Jeugdspeler houdt hoog

De jongen mag zijn kunsten vertonen in de Johan Cruijff ArenA en staat al op meer dan drieduizend keer. Waarschijnlijk moet hij zo meteen gestopt worden. 

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dilima1966
4.057 Reacties
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dilima1966
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Gelukkig een betere opstellingen dan de eerste wedstrijd nu zie ik wel meer de kans dat ajax het gaat winnen en zicht zelf niet moeilijk gaat maken we zullen zien

Dave80
118 Reacties
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653 Likes
Dave80
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weer Regeer in de basis.... gelukkig wel Tolu en Ouazane. hopelijk winst

Kramer
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Kramer
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Gelukkig was het maar 20 minuten en koste het maar 1 goal.

Kicker
776 Reacties
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Regeer staat weer slap te verdedigen, waaruit de goal valt. Lijdt heel veel balverlies, gooi die speler eruit en nooit meer opstellen.

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Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

dilima1966
4.057 Reacties
1.172 Dagen lid
19.001 Likes
dilima1966
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Gelukkig een betere opstellingen dan de eerste wedstrijd nu zie ik wel meer de kans dat ajax het gaat winnen en zicht zelf niet moeilijk gaat maken we zullen zien

Dave80
118 Reacties
780 Dagen lid
653 Likes
Dave80
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weer Regeer in de basis.... gelukkig wel Tolu en Ouazane. hopelijk winst

Kramer
Erkende gebruiker! Meer info
3.215 Reacties
1.431 Dagen lid
20.640 Likes
Kramer
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Gelukkig was het maar 20 minuten en koste het maar 1 goal.

Kicker
776 Reacties
775 Dagen lid
1.813 Likes
Kicker
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Regeer staat weer slap te verdedigen, waaruit de goal valt. Lijdt heel veel balverlies, gooi die speler eruit en nooit meer opstellen.

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Ajax - Sion

Ajax
20:00
FC Sion
Vandaag om 20:00
Competitie: UEFA Europa Conference League
Seizoen: 2026/2027

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