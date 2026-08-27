LIVE Conference League | Ajax slikt gelijkmaker tegen FC Sion

Ajax hoopt zich vanavond ten koste van FC Sion te plaatsen voor de competitiefase van de Conference League. Met een 2-4 uitzege in de heenwedstrijd hebben de Amsterdammers een goede uitgangspositie voor de return van het tweeluik in de play-offs. Om 20.00 uur gaat de bal rollen in de Johan Cruijff ArenA, mis niets en volg Ajax - FC Sion in dit liveblog van FCUpdate.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
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Gelukkig was het maar 20 minuten en koste het maar 1 goal.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Gelukkig was het maar 20 minuten en koste het maar 1 goal.