De acht tegenstanders van PSV in de competitiefase van de Champions League zijn bekend. De Eindhovenaren kwamen donderdagavond vanuit pot 2 in actie tijdens de loting in Monaco en mogen zich opmaken voor wedstrijden tegen onder meer Real en Atlético Madrid.
PSV was op basis van de UEFA-clubcoëfficiënt ingedeeld in pot 2. Dat betekent niet dat de Eindhovenaren uitsluitend clubs uit andere potten treffen. Iedere ploeg krijgt twee tegenstanders uit iedere pot toegewezen: één voor een thuiswedstrijd en één voor een uitwedstrijd.
PSV krijgt acht verschillende Europese opponenten voor de kiezen. Vier daarvan komen naar Eindhoven, terwijl de landskampioen voor de andere vier wedstrijden op reis moet. De loting bepaalt al welke ontmoetingen thuis en uit worden gespeeld; de UEFA maakt het definitieve wedstrijdprogramma met data en aftraptijden uiterlijk zaterdag 29 augustus bekend.
Dit zijn de acht affiches voor PSV:
Alle uitslagen tellen mee voor één gezamenlijke ranglijst met 36 clubs. PSV speelt dus niet langer een traditionele poule met drie tegenstanders die zowel thuis als uit worden getroffen. Na acht verschillende wedstrijden bepaalt de eindklassering wie rechtstreeks verder mag en welke clubs nog een tussenronde moeten spelen.
De eerste Champions League-wedstrijd van PSV wordt gespeeld tijdens de openingsronde van 8 tot en met 10 september. De competitiefase duurt vervolgens tot woensdag 27 januari 2027.
Het volledige overzicht van de speelrondes:
Voor PSV is na die laatste speelronde direct duidelijk hoe het Europese avontuur verdergaat. De beste acht clubs slaan de tussenronde over en staan rechtstreeks in de achtste finales. De nummers negen tot en met 24 spelen een tweeluik om een plaats bij de laatste zestien. Wie als 25ste of lager eindigt, is uitgeschakeld en krijgt geen herkansing in de Europa League.
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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.