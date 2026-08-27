De acht tegenstanders van PSV in de competitiefase van de Champions League zijn bekend. De Eindhovenaren kwamen donderdagavond vanuit pot 2 in actie tijdens de loting in Monaco en mogen zich opmaken voor wedstrijden tegen onder meer Real en Atlético Madrid.

Volledige Champions League-loting PSV

PSV was op basis van de UEFA-clubcoëfficiënt ingedeeld in pot 2. Dat betekent niet dat de Eindhovenaren uitsluitend clubs uit andere potten treffen. Iedere ploeg krijgt twee tegenstanders uit iedere pot toegewezen: één voor een thuiswedstrijd en één voor een uitwedstrijd.

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PSV krijgt acht verschillende Europese opponenten voor de kiezen. Vier daarvan komen naar Eindhoven, terwijl de landskampioen voor de andere vier wedstrijden op reis moet. De loting bepaalt al welke ontmoetingen thuis en uit worden gespeeld; de UEFA maakt het definitieve wedstrijdprogramma met data en aftraptijden uiterlijk zaterdag 29 augustus bekend.

Dit zijn de acht affiches voor PSV:

Pot 1: Atlético Madrid (thuis) en Real Madrid (uit)

Atlético Madrid (thuis) en Real Madrid (uit) Pot 2: Club Brugge (thuis) en FC Porto (uit)

Club Brugge (thuis) en FC Porto (uit) Pot 3: Shakhtar Donetsk (thuis) en RB Leipzig (uit)

Shakhtar Donetsk (thuis) en RB Leipzig (uit) Pot 4: VfB Stuttgart (thuis) en Viking (uit)

Alle uitslagen tellen mee voor één gezamenlijke ranglijst met 36 clubs. PSV speelt dus niet langer een traditionele poule met drie tegenstanders die zowel thuis als uit worden getroffen. Na acht verschillende wedstrijden bepaalt de eindklassering wie rechtstreeks verder mag en welke clubs nog een tussenronde moeten spelen.

Speeldata PSV in Champions League 2026/27

De eerste Champions League-wedstrijd van PSV wordt gespeeld tijdens de openingsronde van 8 tot en met 10 september. De competitiefase duurt vervolgens tot woensdag 27 januari 2027.

Het volledige overzicht van de speelrondes:

Speelronde 1: 8, 9 of 10 september 2026

8, 9 of 10 september 2026 Speelronde 2: 13 of 14 oktober 2026

13 of 14 oktober 2026 Speelronde 3: 20 of 21 oktober 2026

20 of 21 oktober 2026 Speelronde 4: 3 of 4 november 2026

3 of 4 november 2026 Speelronde 5: 24 of 25 november 2026

24 of 25 november 2026 Speelronde 6: 8 of 9 december 2026

8 of 9 december 2026 Speelronde 7: 19 of 20 januari 2027

19 of 20 januari 2027 Speelronde 8: 27 januari 2027

Voor PSV is na die laatste speelronde direct duidelijk hoe het Europese avontuur verdergaat. De beste acht clubs slaan de tussenronde over en staan rechtstreeks in de achtste finales. De nummers negen tot en met 24 spelen een tweeluik om een plaats bij de laatste zestien. Wie als 25ste of lager eindigt, is uitgeschakeld en krijgt geen herkansing in de Europa League.