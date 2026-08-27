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Dit zijn alle tegenstanders van PSV in de Champions League

27 augustus 2026, 18:53
Peter Bosz
Foto: © Imago
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De acht tegenstanders van PSV in de competitiefase van de Champions League zijn bekend. De Eindhovenaren kwamen donderdagavond vanuit pot 2 in actie tijdens de loting in Monaco en mogen zich opmaken voor wedstrijden tegen onder meer Real en Atlético Madrid.

Volledige Champions League-loting PSV

PSV was op basis van de UEFA-clubcoëfficiënt ingedeeld in pot 2. Dat betekent niet dat de Eindhovenaren uitsluitend clubs uit andere potten treffen. Iedere ploeg krijgt twee tegenstanders uit iedere pot toegewezen: één voor een thuiswedstrijd en één voor een uitwedstrijd.

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PSV krijgt acht verschillende Europese opponenten voor de kiezen. Vier daarvan komen naar Eindhoven, terwijl de landskampioen voor de andere vier wedstrijden op reis moet. De loting bepaalt al welke ontmoetingen thuis en uit worden gespeeld; de UEFA maakt het definitieve wedstrijdprogramma met data en aftraptijden uiterlijk zaterdag 29 augustus bekend.

Dit zijn de acht affiches voor PSV:

  • Pot 1: Atlético Madrid (thuis) en Real Madrid (uit)
  • Pot 2: Club Brugge (thuis) en FC Porto (uit)
  • Pot 3: Shakhtar Donetsk (thuis) en RB Leipzig (uit)
  • Pot 4: VfB Stuttgart (thuis) en Viking (uit)

Alle uitslagen tellen mee voor één gezamenlijke ranglijst met 36 clubs. PSV speelt dus niet langer een traditionele poule met drie tegenstanders die zowel thuis als uit worden getroffen. Na acht verschillende wedstrijden bepaalt de eindklassering wie rechtstreeks verder mag en welke clubs nog een tussenronde moeten spelen.

Speeldata PSV in Champions League 2026/27

De eerste Champions League-wedstrijd van PSV wordt gespeeld tijdens de openingsronde van 8 tot en met 10 september. De competitiefase duurt vervolgens tot woensdag 27 januari 2027.

Het volledige overzicht van de speelrondes:

  • Speelronde 1: 8, 9 of 10 september 2026
  • Speelronde 2: 13 of 14 oktober 2026
  • Speelronde 3: 20 of 21 oktober 2026
  • Speelronde 4: 3 of 4 november 2026
  • Speelronde 5: 24 of 25 november 2026
  • Speelronde 6: 8 of 9 december 2026
  • Speelronde 7: 19 of 20 januari 2027
  • Speelronde 8: 27 januari 2027

Voor PSV is na die laatste speelronde direct duidelijk hoe het Europese avontuur verdergaat. De beste acht clubs slaan de tussenronde over en staan rechtstreeks in de achtste finales. De nummers negen tot en met 24 spelen een tweeluik om een plaats bij de laatste zestien. Wie als 25ste of lager eindigt, is uitgeschakeld en krijgt geen herkansing in de Europa League.

Zie je PSV de knock-outfase bereiken?

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PSV bril!
371 Reacties
574 Dagen lid
818 Likes
PSV bril!
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Wauw, real uit. Leuk voor de spelers! Voor de rest wel beter geloot dan vorig seizoen.

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

PSV bril!
371 Reacties
574 Dagen lid
818 Likes
PSV bril!
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Wauw, real uit. Leuk voor de spelers! Voor de rest wel beter geloot dan vorig seizoen.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

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