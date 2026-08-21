Xavi Simons doet Feyenoord-fans pijn met opvallende foto na transfer Geertruida

heeft via Instagram op opvallende wijze gereageerd op de veelbesproken transfer van zijn boezemvriend naar PSV. De Oranje-international deelde vrijdag een bewerkte versie van een iconische Feyenoord-foto. Met deze actie gooit hij direct olie op het vuur in de hetze die sommige supporters tegen hun oud-speler zijn gestart.

De komst van Geertruida werd vrijdag officieel wereldkundig gemaakt door de Eindhovenaren. De verdediger maakt de overstap naar de grote concurrent uit de lichtstad, een transfer die uiterst gevoelig ligt in Rotterdam-Zuid. Geertruida doorliep de jeugdopleiding van Feyenoord en groeide tijdens zijn jaren in De Kuip uit tot een absolute publiekslieveling en een boegbeeld van de club. Zijn keuze voor PSV heeft dan ook geleid tot de nodige ophef onder de aanhang van zijn oude werkgever.

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Simons lijkt zich echter weinig aan te trekken van de sentimenten. De speler deelde een historisch beeld waarop Johan Cruijff na zijn afscheidswedstrijd op de schouders wordt gehesen door Feyenoord-legende Ben Wijnstekers en clubman Stanley Brard. In de versie die Simons online zette, is het hoofd van Cruijff echter vervangen door dat van Geertruida. Bovendien is het clublogo van Feyenoord op het shirt weggewerkt en ingewisseld voor het embleem van PSV.