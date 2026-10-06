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Van Bronckhorst zag het meteen bij Zechiël: ‘Dit is een jongen...‘

6 oktober 2026, 15:33
Gio Zechiel
Foto: © Imago
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Dosty Amin | Redacteur
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Gjivai Zechiël keerde deze zomer terug bij Feyenoord na zijn verhuurperiode bij FC Utrecht, maar had aanvankelijk andere plannen met zijn toekomst. Giovanni van Bronckhorst, die deze zomer bij Feyenoord aan de slag ging, merkte bij zijn komst dat Zechiël nog niet volledig op Feyenoord kon richten.

“Op het moment dat ik hier binnenkwam, was hij nog niet honderd procent bij de club. Zijn hoofd was meer bezig met een transfer maken. Dan zie je hem de eerste weken trainen en zie je de kwaliteiten”, zegt Van Bronckhorst in gesprek met ESPN, nadat hij is verkozen tot Rinus Michels Coach van de Maand september.

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De Feyenoord-trainer besloot echter om er alles aan te doen om Zechiël voor Feyenoord te behouden. “Vanaf het begin zei ik al: dit is een jongen die bij Feyenoord moet blijven. Daar hebben we veel energie in gestopt, ook in de gesprekken met hemzelf. Ik was vrij snel overtuigd dat ik hem erbij wilde houden." Dat lukte uiteindelijk, ondanks concrete interesse van LOSC Lille. Zechiël verlengde bovendien inmiddels zijn contract bij de Rotterdammers en is daarmee tot medio 2029 verbonden aan de club.

Dat vertrouwen betaalt Zechiël vervolgens volledig terug. De middenvelder is het seizoen uitstekend begonnen en neemt Feyenoord vanaf de eerste speelrondes nadrukkelijk bij de hand. In de eerste zeven Eredivisie-wedstrijden is hij al goed voor vijf doelpunten en vier assists, waarmee hij een belangrijk aandeel heeft in de sterke start van de Rotterdammers.

Zijn prestaties blijven bovendien niet onopgemerkt. Zechiël werd benoemd tot Speler van de Maand augustus in de Eredivisie. Daarmee groeit de middenvelder in korte tijd uit van een speler die deze zomer nog openstond voor een vertrek tot een van de bepalende krachten binnen de ploeg.

Na de interlandperiode wacht Zechiël meteen een belangrijke periode met Feyenoord. De middenvelder moet zijn sterke vorm doortrekken en opnieuw bepalend zijn in de belangrijke wedstrijden die voor de Rotterdammers op het programma staan. Met duels tegen AZ, Como, Real Betis en PSV wordt er nadrukkelijk naar Zechiël gekeken en moet hij opnieuw laten zien dat hij het verschil kan maken.

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Gjivai Zechiël

Gjivai Zechiël
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 22 jaar (1 jun. 2004)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Feyenoord
7
5
2025/2026
Utrecht
36
9
2024/2025
Feyenoord
9
0
2023/2024
Feyenoord
2
0

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Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
1
AZ
7
12
19
2
Feyenoord
7
18
17
3
PSV
7
14
16
4
Twente
7
8
16
5
Ajax
7
12
14

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