Piers Morgan sneert: 'Hij is de Erik ten Hag van het internationale voetbal'

Journalist Piers Morgan haalt stevig uit naar Jorge Jesus, de bondscoach van Portugal die het de afgelopen weken aan de stok kreeg met . Morgan, die goed bevriend is met Ronaldo sinds diens periode bij Manchester United, noemt Jesus onder meer 'de Erik ten Hag van het internationale voetbal'.

De 41-jarige Ronaldo zorgde deze interlandperiode voor ophef door het Portugese kamp halverwege het Nations League-programma plots te verlaten. De topscorer aller tijden liet in het midden wat er precies zou zijn voorgevallen, maar kondigde wel aan op een later moment 'de waarheid' naar buiten te gaan brengen over zijn vertrek. De Portugese voetbalbond deed vervolgens een lijmpoging tussen Ronaldo en Jesus, die na het WK werd aangesteld als opvolger van Roberto Martínez. CNN Portugal weet echter te melden dat Ronaldo weigert nog langer voor zijn land uit te komen zolang Jesus - onder wie hij ook al bij Al-Nassr speelde - nog in functie is.

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Morgan claimt dat Jesus zijn beloften richting Ronaldo niet is nagekomen, en dat daarin de aard van het onderlinge conflict besloten ligt. "Het gaat hem helemaal niet om geld of roem of zoiets", wordt Morgan geciteerd door de Daily Mail. "Ronaldo had absolute garanties gekregen over hoe hij gebruikt zou worden, dat was een van de voorwaarden waaronder hij zijn loopbaan als international heeft voortgezet. Die nieuwe man, Jesus, die hem kent uit Saudi-Arabië, heeft hem beloofd dat hij de eerste twee wedstrijden zou spelen en dat hij de volgende twee rust zou krijgen", weet de journalist.

Bij Jesus' debuut, thuis tegen Wales (1-0 winst), werd Ronaldo echter na 67 minuten spelen gewisseld. In het tweede Nations League-duel, uit bij Noorwegen, bleef de superster-op-leeftijd zelfs de volle 90 minuten op de bank. Volgens Morgan was Ronaldo na zijn wissel tegen Wales al 'pissig', maar bood Jesus daarop zijn excuses aan. "Maar dan doet hij het tegenovergestelde, hij doet een Ten Hagje waarbij hij Ronaldo probeert te kleineren en in verlegenheid te brengen en terug in zijn hok te krijgen door te zeggen dat 'alle spelers even belangrijk voor hem zijn'."

Jesus zou Ronaldo volgens Morgan hebben laten weten dat hij hem tegen de Noren slechts een halfuur nodig zou hebben. Daarmee zou de aanvaller akkoord zijn gegaan, om vervolgens na een warming-up van 25 alsnog niet te mogen invallen. Daarmee was de maat voor Ronaldo vol, weet Morgan. "Het is voor hem een kwestie van respect, als je het ene belooft en dan het andere doet door hem te laten warmlopen, maar dan niet te gebruiken. Uiteindelijk zei hij f*ck you en is hij op het vliegtuig gestapt en vertrokken."

Ten Hag kreeg het in zijn periode als trainer van Manchester United ook publiekelijk aan de stok met Ronaldo. In een interview met diezelfde Morgan zei de Portugees dat hij 'geen respect' voor de Nederlandse trainer had. Dat leidde in november 2022 tot zijn vertrek, waarna Ronaldo een maand later transfervrij tekende bij de club die hij tot op de dag van vandaag dient, Al-Nassr.