Wordt Red Bull de nieuwe hoofdsponsor van Ajax? 'Het is allemaal...'

Wordt Red Bull de nieuwe hoofdsponsor van Ajax? Sportmarketeer Chris Woerts heeft maandagavond in de uitzending van Vandaag Inside duidelijkheid gegeven over het gerucht dat de Oostenrijkse energiedrankfabrikant bij de Amsterdamse club de opvolger wordt van Ziggo.

Na afloop van dit seizoen eindigt de samenwerking tussen hoofdsponsor Ziggo en Ajax. Ziggo staat sinds 2015 op het shirt van de Amsterdamse club, maar na afloop van dit seizoen komt daar een einde aan. Ziggo heeft besloten om het aflopende sponsorcontract niet te verlengen. De laatste tijd draait de geruchtenmolen rondom de toekomstige shirtsponsoring van Ajax op volle toeren. Zo weet Woerts dat de namen van Red Bull en Amazon worden genoemd, maar volgens de sportmarketeer klopt daar echter niets van.

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Dat liet Woerts maandagavond in het programma Vandaag Inside weten toen Wilfred Genee hem vroeg naar de geruchten over Red Bull en Ajax. "Nee, dat is een fabeltje weer. Amazon, Red Bull, het is allemaal bullshit. Daar is helemaal niets van waar, het is allemaal geroddel. Je weet het, jongens: geroddel maken wij genadeloos af."

Ajax werkt overigens al wel samen met Red Bull, maar dat heeft niets te maken met een eventueel hoofdsponsorschap. Red Bull is sinds deze zomer als Official Energy Drink Partner verbonden aan Ajax. Dat contract loopt door tot en met medio 2029.

Bekijk hieronder de video, waarin Woerts reageert op de geruchten over Red Bull en Ajax: