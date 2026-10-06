'Ajax-opponent wil stunten met komst Dani Carvajal'

Getafe, dit seizoen een van de tegenstanders van Ajax in de Conference League, hoopt zich te versterken met de transfervrije Dani Carvajal. Dat melden Spaanse media, waaronder Marca.

De inmiddels 34-jarige Carvajal speelde zijn hele loopbaan voor Real Madrid, met uitzondering van het seizoen 2012/13, toen hij uitkwam voor Bayer Leverkusen. Met De Koninlijke won de rechtsback niet minder dan zes keer de Champions League en werd hij bovendien viermaal landskampioen. Daarnaast kwam Carvajal tussen 2014 en 2025 tot 52 interlands voor Spanje, waarmee hij in 2024 Europees Kampioen werd.

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Afgelopen zomer kwam na 451 wedstrijden een einde aan het huwelijk tussen Carvajal en Real Madrid. Na een moeizaam seizoen, waarin de rechtsback mede door blessures niet verder kwam dan 23 officiële optredens, liep Carvajal transfervrij de deur uit. Sindsdien traint de routinier voor zichzelf, in afwachting van een nieuwe uitdaging. Getafe, dat op dit moment elfde staat in LaLiga, hoopt Carvajal nu te kunnen verleiden.

Marca schrijft dat Getafe-trainer José Bordalás een groot voorstander is van de komst van Carvajal, die 'ervaring, kwaliteit en karakter' aan zijn elftal zou toevoegen. De krant waarschuwt dat er nog wel een aantal financiële haken en ogen aan een mogelijke deal zouden zitten. "Het salaris van Carvajal bij Real lag erg hoog en Getafe heeft minimale ruimte in het salarisbudget", schrijft men. "En hoewel hij nooit hetzelfde bedrag als bij Real zou gaan verdienen, moet de transfer nog wel worden goedgekeurd door LaLiga."

Ajax hoeft zich overigens geen zorgen te maken over een mogelijke confrontatie met Carvajal. De Amsterdammers spelen op 17 december, tijdens de laatste speelronde in de competitiefase van de Conference League, een thuiswedstrijd tegen Getafe. De Spaanse club kan de verdediger echter pas na het eventuele bereiken van de knock-outfase registreren voor het derde Europese clubtoernooi.