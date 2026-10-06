Haalt Jong Oranje het EK? Alle scenario's op een rijtje

Voor Jong Oranje wordt het vanavond erop of eronder. In Doetinchem strijdt de ploeg van bondscoach Michael Reiziger tegen Bosnië en Herzegovina (aftrap 18.45 uur) om de laatste kans op deelname aan het EK Onder-21, dat in 2027 in Servië en Albanië wordt gehouden. Nederland moet zelf in ieder geval winnen, maar is dan alsnog afhankelijk van de resultaten elders. FCUpdate zet alle mogelijke scenario's voor je op een rijtje.

De huidige stand in de poule

Na zeven van de acht speelronden staat Jong Oranje voorafgaand aan de confrontatie met Bosnië en Herzegovina derde in Groep G van de Europese EK-kwalificatiereeks. De ploeg van Reiziger heeft 9 punten en een doelsaldo van +1. De nummer twee Israël heeft één punt meer en een iets minder doelsaldo (0), maar speelt vanavond nog een uitwedstrijd tegen Noorwegen, dat met 16 punten al verzekerd is van de groepswinst. De Noren zijn daarmee ook al zeker van een plek op het eindtoernooi. De nummer twee van de poule moet zich via de play-offs zien te kwalificeren.

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Scenario 1: Jong Oranje wint

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Als Jong Oranje vanavond de EK-droom levend wil houden, dan moet het zelf in ieder geval winnen van Bosnië en Herzegovina. Wordt daaraan voldaan, dan is het resultaat bij Noorwegen - Israël bepalend. Winnen de Israëli's, dan blijven zij Nederland een punt voor en is Jong Oranje definitief uitgeschakeld. Bij een gelijkspel tussen Noorwegen en Israël grijpt Nederland de tweede plaats en dus het ticket voor de play-offs. Datzelfde gebeurt als Nederland wint en Israël verliest.

Scenario 2: Jong Oranje speelt gelijk

Mochten Jong Oranje en Bosnië en Herzegovina vanavond de punten delen, dan is Nederland hoe dan ook uitgeschakeld, ongeacht het resultaat in Noorwegen. Als Israël verliest komen beide landen weliswaar op 10 punten en is het doelsaldo van Nederland sowieso beter, maar dat is niet bepalend voor de eindstand. Dat draait namelijk om het onderlinge resultaat, en dat is weer in het voordeel van Israël, dat in Nederland met 2-2 gelijkspeelde en thuis met 3-1 won.

Scenario 3: Jong Oranje verliest

Verliezen is vanavond hoe dan ook geen optie voor Jong Oranje. In dat geval blijft Israël de Nederlandse talenten sowieso minstens een punt voor, ongeacht het resultaat tegen Noorwegen.

EK-uitschakeling Jong Oranje heeft nóg een groot gevolg

Het mislopen van het EK an sich zou voor Jong Oranje al een serieuze klap zijn. De mogelijke uitschakeling in de kwalificatiereeks heeft echter nóg een groot gevolg. De beste drie landen op het EK plaatsen zich namelijk ook voor het Olympisch voetbaltoernooi op de Spelen van 2028 in Los Angeles. Het is Nederland in de moderne tijd nog maar één keer gelukt om de Spelen te halen. Dat was in 2008, in China. Daar strandde de ploeg van toenmalig bondscoach Foppe de Haan in de kwartfinales tegen de uiteindelijke winnaar van het Olympisch goud, Argentinië.