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Nieuwe miljoenendeal met Newcastle United lonkt voor Ajax: 'Hij past perfect...'

6 oktober 2026, 12:29
Jordi Cruijff
Foto: © Imago
2 reacties
Photo of Tijmen Gerritsen
Tijmen Gerritsen | Content Creator
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Newcastle United is na de komst van Sean Steur nog niet uitgekeken in Amsterdam. De Engelse club volgt centrale verdediger Aaron Bouwman van Ajax, zo meldt het regionale medium ChronicleLife.

Steur ruilde Ajax afgelopen zomer voor een bedrag van 27.5 miljoen euro in voor Newcastle United. Volgens de berichtgeving uit Newcastle houdt de Engelse club inmiddels ook de ontwikkelingen van een ander talent uit de jeugdopleiding van Ajax nauwlettend in de gaten. Aaron Bouwman is in beeld bij The Magpies, aangezien Newcastle United met Fabian Schär (34) beschikt over een centrale verdediger die inmiddels op leeftijd is. De club wil gaan doorselecteren.

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Newcastle United is om die reden op zoek naar jonge, centrale verdediger. Bouwman zou daarvoor in beeld zijn. Hij staat op een lijst met jonge talenten die Newcastle met het oog op de komende twee transferperiodes in de gaten houdt. Bouwman past volgens ChronicleLife perfect in het plaatje van de nummer negen van Engeland. Ook Chelsea zou de negentienjarige verdediger uit Haarlem op het verlanglijstje hebben staan.

Bouwman maakte dit seizoen al de nodige minuten als basisspeler bij Ajax. In de thuiswedstrijd tegen PSV liep hij echter een nare blessure op na een harde botsing met Ruben van Bommel. Thilo Kehrer verving hem en deed dat met verve. Bouwman zal dan ook flink aan de bak moeten om zich de komende weken terug te knokken in de basis.

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CG
4.009 Reacties
1.169 Dagen lid
14.485 Likes
CG
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Ook in de komende 5 a 10 jaar zal Ajax zoals altijd leeggekocht worden door de rijken!! Ajax zal nooit meer bij de beste zestien clubs van Europa horen, écht vreselijk!!

Jopie14
692 Reacties
244 Dagen lid
823 Likes
Jopie14
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@CG. Dat geldt voor alle clubs in de kleinere competities. En Ajax doet hetzelfde bij kleinere clubs. Het is eten of gegeten worden.

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Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

CG
4.009 Reacties
1.169 Dagen lid
14.485 Likes
CG
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ook in de komende 5 a 10 jaar zal Ajax zoals altijd leeggekocht worden door de rijken!! Ajax zal nooit meer bij de beste zestien clubs van Europa horen, écht vreselijk!!

Jopie14
692 Reacties
244 Dagen lid
823 Likes
Jopie14
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@CG. Dat geldt voor alle clubs in de kleinere competities. En Ajax doet hetzelfde bij kleinere clubs. Het is eten of gegeten worden.

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Sean Steur

Sean Steur
Newcastle United
Team: Newcastle
Leeftijd: 18 jaar (11 jan. 2008)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Newcastle
5
0
2025/2026
Ajax
21
1
2025/2026
Jong Ajax
11
1
2024/2025
Ajax
1
0

Meer info

Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
3
PSV
7
14
16
4
Twente
7
8
16
5
Ajax
7
12
14
6
Fortuna
7
-1
13
7
Excelsior
7
6
11

Complete Stand

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