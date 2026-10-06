Newcastle United is na de komst van nog niet uitgekeken in Amsterdam. De Engelse club volgt centrale verdediger van Ajax, zo meldt het regionale medium ChronicleLife.

Steur ruilde Ajax afgelopen zomer voor een bedrag van 27.5 miljoen euro in voor Newcastle United. Volgens de berichtgeving uit Newcastle houdt de Engelse club inmiddels ook de ontwikkelingen van een ander talent uit de jeugdopleiding van Ajax nauwlettend in de gaten. Aaron Bouwman is in beeld bij The Magpies, aangezien Newcastle United met Fabian Schär (34) beschikt over een centrale verdediger die inmiddels op leeftijd is. De club wil gaan doorselecteren.

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Newcastle United is om die reden op zoek naar jonge, centrale verdediger. Bouwman zou daarvoor in beeld zijn. Hij staat op een lijst met jonge talenten die Newcastle met het oog op de komende twee transferperiodes in de gaten houdt. Bouwman past volgens ChronicleLife perfect in het plaatje van de nummer negen van Engeland. Ook Chelsea zou de negentienjarige verdediger uit Haarlem op het verlanglijstje hebben staan.

Bouwman maakte dit seizoen al de nodige minuten als basisspeler bij Ajax. In de thuiswedstrijd tegen PSV liep hij echter een nare blessure op na een harde botsing met Ruben van Bommel. Thilo Kehrer verving hem en deed dat met verve. Bouwman zal dan ook flink aan de bak moeten om zich de komende weken terug te knokken in de basis.