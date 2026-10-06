Sofyan Amrabat prijst Ajax-ploeggenoot: 'Hij heeft alles om in de top te spelen'

is in zijn eerste weken bij Ajax onder de indruk geraakt van ploeggenoot . In een dubbelinterview met zijn broer Nordin Amrabat (FC Utrecht) voor Voetbal International voorspelt de middenvelder zijn piepjonge landgenoot een grote toekomst.

Ajax lijfde Amrabat deze zomer transfervrij in, nadat zijn contract bij Fenerbahçe was ontbonden. De 30-jarige controleur, die 78 interlands voor Marokko achter zijn naam heeft, zegt tegen VI dat hij 'vanaf dag één' probeert zijn talentvolle landgenoten Ouazane en Rayane Bounida te helpen bij Ajax. "Ik probeer ze te steunen, en natuurlijk ook achter ze aan te zitten, zodat ze elke dag beter en sterker worden. Maar ze doen het goed hoor, ze werken allebei hard, het zijn heel talentvolle spelers. Ik denk dat ze allebei potentie hebben om heel ver te komen", klinkt het lovend.

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Waar Bounida dit seizoen nog geen speelminuten maakte in Ajax 1, is Ouazane juist definitief doorgebroken in de hoofdmacht. De nog altijd maar 17-jarige aanvallende middenvelder kwam onder trainer Míchel al tot 12 officiële wedstrijden, waarin hij goed was voor een goal en drie assists. De ontwikkeling van Ouazane is inmiddels beloond door de Marokkaanse bondscoach Mohamed Ouahbi, die de Ajacied als invaller in het duel met Gabon (2-0 winst) zijn debuut als A-international gunde.

Amrabat zegt het 'lastig' te vinden om aan te geven hoe groot het talent van Ouazane is, maar wil wel kwijt: "Appie is een geweldige speler met echt een heel goede mentaliteit. Dus ik denk dat hij echt héél ver kan komen. Van wat ik tot nu toe heb gezien, heeft hij in mijn ogen alles om in de top te spelen. Ik weet een beetje wat er gevraagd wordt: hij heeft een goede lengte, hij is sterk, hij is snel, hij kan lopen, hij is technisch goed, en er zit een goede kop op. Als hij met z’n beide benen op de grond blijft - wat ik ook verwacht, want hij is een rustige jongen - dan kan hij heel ver komen."