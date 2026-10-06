Suriname op pijnlijke wijze uitgeschakeld in Nations League

Suriname is in de nacht van maandag op dinsdag op pijnlijke wijze uitgeschakeld in de CONCACAF Nations League. Natio van bondscoach Henk Fraser had uit bij Guatemala genoeg aan een punt om door te dringen tot de kwartfinales, maar incasseerden in ondertal diep in blessuretijd alsnog de fatale 1-0.

Met zeven punten uit de eerste drie duels begon Suriname als koploper aan de afsluitende groepswedstrijd in de Nations League. Daardoor wist Fraser op voorhand dat een gelijkspel voldoende zou zijn om een plek in de kwartfinales veilig te stellen. Tegen Guatemala verschenen bij Suriname onder meer Etienne Vaessen, Liam van Gelderen, Shaquille Pinas, Gyrano Kerk en Shiloh 't Zand aan de aftrap.

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Halverwege stond het nog 0-0. Fraser besloot in de rust om Denilho Cleonise te wisselen. Als vervanger bracht de bondscoach Go Ahead Eagles-speler Richonell Margaret binnen de lijnen. Diens invalbeurt was echter van korte duur: ruim een kwartier na zijn entree moest de aanvaller er met direct rood vanaf.

Met tien man leek Suriname vervolgens de remise over de streep te gaan trekken, maar diep in blessuretijd ging het alsnog mis. Matthew Evans ontving de bal op zo'n twintig meter van het doel, legde klaar voor zijn linker en krulde de bal met veel gevoel in de verre kruising, buiten bereik van Vaessen: 1-0.

Door de late nederlaag blijft Suriname steken op zeven punten uit vier duels, met een doelsaldo van +1. Guatemala en Jamaica eindigen op evenveel punten, maar kunnen betere doelcijfers overleggen (+6 en +2) en gaan daardoor als nummer één en twee van de poule door naar de kwartfinales.