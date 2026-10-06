Beelden: Etienne Vaessen misdraagt zich na nederlaag met Suriname

heeft zich na de uitschakeling met Suriname in de Nations League bepaald niet van zijn beste kant laten zien. Na afloop van de met 1-0 verloren uitwedstrijd tegen Guatemala provoceerde de doelman van FC Groningen het thuispubliek en raakte hij ook nog eens betrokken bij een vechtpartij.

De 31-jarige Vaessen speelde in de nacht van maandag op dinsdag zijn negentiende interland voor Suriname. Daarin leek de keeper lange tijd de heilige 'nul' te gaan houden, maar moest hij diep in blessuretijd alsnog de fraaie 1-0 van Matthew Evans incasseren. Dat bleek een dure treffer: door de nederlaag zakte Natio van de eerste naar de derde plaats in de Nations League-poule, en gaat een plek in de kwartfinales aan de ploeg van bondscoach Henk Fraser voorbij.

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Na de wedstrijd ontstond een massale duw- en trekpartij op het veld. Op beelden die op sociale media rondgaan, is te zien hoe de weglopende Vaessen besluit zich daarin te mengen. De keeper rent op de grote groep spelers en andere betrokkenen af en lijkt enkele klappen uit te delen. Vaessen belandt daarna op de grond, waarna de onvriendelijkheden nog even door gingen. Uiteindelijk kon Vaessen het bovendien niet laten om bij het verlaten van het veld nog een obsceen gebaar te maken richting het thuispubliek.

En Facebook ya anda el video del portero de Suriname, Etienne Vaessen Burnet. Espero tenga sanción, no? 🤔 @Concacaf https://t.co/AFVGjLNsXz — 𝚂𝚝𝚎𝚙𝚑 ✨🌷🌙 (@IsLittleStep) October 6, 2026 #FanáticosPlus | 🔥🇸🇷 ¡Como hace un año en el Cuscatlán! 👀 El arquero de Surinam, Etienne Vaessen, volvió a encender la polémica. El guardameta se marchó del Estadio El Trébol haciendo gestos hacia la hinchada guatemalteca. 🗣️🔥 🥊 ¡Se calentó la salida! https://t.co/2XJ0BAt8Py — Fanáticos + (@FanaticosGMV) October 6, 2026

Reactie Brian Tevreden

Brian Tevreden, algemeen directeur én directeur voetbalzaken van de Surinaamse voetbalbond SVB heeft op Instagram inmiddels gereageerd op de beelden. "Gedurende de hele wedstrijd werden onze spelers geconfronteerd met apengeluiden vanaf de tribunes", schrijft Tevreden. "De wedstrijd werd niet stilgelegd en het anti-discriminatieprotocol van de CONCACAF, dat precies voor deze situatie is opgesteld, werd niet toegepast."

"In plaats daarvan kreeg een van onze spelers, toen hij reageerde, een rode kaart", verwijst Tevreden naar de uitsluiting van invaller Richonell Margaret. "Het slachtoffer werd gestraft, de daders niet. Dat is de wereld op zijn kop."

"Dit is geen losstaand incident", vervolgt de directeur zijn relaas. "Eerst El Salvador, nu Guatemala. Hoe vaak moeten onze spelers dit nog verduren voordat de CONCACAF en de FIFA optreden? Onze spelers vertegenwoordigen Suriname met trots en waardigheid. Zij hebben het recht om te voetballen zonder ontmenselijkt te worden, en de SVB staat volledig achter hen", besluit Tevreden.

Vaessen deelt de verklaring van Tevreden op zijn Instagram Stories en schrijft erbij: "Again and again....".