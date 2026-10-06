Johan Derksen: 'Waarom heeft de KNVB hém niet gepakt?'

Johan Derksen denkt dat Mark van Bommel een betere bondscoach voor het Nederlands elftal zou zijn geweest dan Xavi Hernández. Dat zegt hij maandagavond in Vandaag Inside.

De KNVB stond afgelopen zomer, na de vroegtijdige WK-exit van Oranje, voor de opgave om op korte termijn een opvolger voor de vertrokken Ronald Koeman aan te stellen. Directeur topvoetbal Nigel de Jong zette twee namen bovenaan zijn verlanglijst: Pep Guardiola en Arne Slot. Zij bleken beiden echter niet open te staan voor de klus.

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De Jong schakelde daarop door naar Michael Reiziger, de huidige bondscoach van Jong Oranje, én Xavi. Laatstgenoemde werd uiteindelijk gepresenteerd als nieuwe bondscoach van Oranje. Inmiddels heeft Xavi zijn vuurdoop achter de rug. De eerste vier Nations League-duels onder zijn leiding leverden twee zeges op Servië en gelijke spelen tegen Duitsland en Griekenland op.

Van Bommel lijkt in het hele proces nooit echt te zijn overwogen door de KNVB. De 49-jarige oud-middenvelder zat al sinds de zomer van 2024, toen hij vertrok bij Royal Antwerp FC, zonder club. Uiteindelijk werd Van Bommel deze zomer aangesteld als bondscoach van België, als opvolger van de Fransman Rudi Garcia. Met de Nederlander op de bank wonnen De Rode Duivels deze interlandperiode knap van Italië (0-2) en overtuigend van Turkije (3-0). Uit tegen Frankrijk werd door een late goal slechts met 1-0 verloren.

Maandagavond komt in Vandaag Inside ter sprake dat Kevin De Bruyne onder Van Bommel weer helemaal is opgeleefd. De routinier was met twee fraaie goals de grote uitblinker tegen de Turken en liet zich na afloop van dat duel bijzonder lovend uit over zijn nieuwe bondscoach. "Van Bommel, die valt goed in het pulletje, daar", zegt Derksen.

Wilfred Genee voegt toe dat de Belgen op dat moment met 0-1 voorstaan in de returnwedstrijd tegen Frankrijk (door een goal van Dodi Lukebakio). De tafel reageert verrast en geïmponeerd. Derksen zegt: "Achteraf vraag je je af: waarom heeft de KNVB hem niet gepakt, hè? Maar dan hebben ze altijd allerlei redenen waarom ze dat niet doen. Kijk: die Xavi lijkt me een hele integere man, hoor. Ik weet niet wie de opstelling maakt, want hij kent ze nog niet eens, waarschijnlijk." Dat denkt Valentijn Driessen ook. "Nee, hij komt toch niet met Teun Koopmeiners achterin? Ja, dat heeft iemand bedacht. Ruud van Nistelrooij, denk ik."

De Belgen zouden de knappe voorsprong tegen de Fransen overigens vasthouden tot het laatste kwartier, maar daarna alsnog een forse nederlaag lijden. Door treffers van Désiré Doué, Rayan Cherki en twee van Michael Olise stapten Les Bleus van bondscoach Zinédine Zidane uiteindelijk met een klinkende 4-1 overwinning van het veld.