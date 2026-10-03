Nederland - Servië op tv: hoe laat en op welke zender wordt het duel uitgezonden?

Het Nederlands elftal sluit de interlandperiode zondag af met een thuiswedstrijd tegen Servië. De ploeg van bondscoach Xavi Hernández jaagt in Eindhoven op de tweede zege in groep B van de Nations League. Het duel in het Philips Stadion in Eindhoven wordt live uitgezonden op tv, maar hoe laat? En op welke zender? FCUpdate zet alles wat je moet weten over Nederland - Servië in dit artikel voor je op een rij.

Hoe laat begint Nederland - Servië?

Het Nations League-duel tussen Nederland en Servië begint komende zondag (4 oktober) om 20.45 uur.

Op welke zender wordt Nederland - Servië uitgezonden?

De NOS zendt het duel tussen Oranje en de Serviërs live uit op NPO1. Kijkers kunnen daar vanaf 20.25 uur terecht voor de voorbeschouwing, die direct na het achtuurjournaal begint. Behalve op tv is de wedstrijd ook te volgen via een livestream op de website (nos.nl) en de app van de omroep.

Wie fluit Nederland - Servië?

De UEFA heeft scheidsrechter Donatas Rumsas aangewezen om het duel tussen Nederland en Servië in goede banen te leiden.

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De 38-jarige arbiter uit Litouwen floot eenmaal eerder een wedstrijd van Oranje. Op 7 september 2024 had Rumsas, ook al in het Philips Stadion, de leiding over het Nations League-duel tussen Nederland en Bosnië & Herzegovina. Oranje won die avond met 5-2, door doelpunten van Joshua Zirkzee, Tijjani Reijnders, Cody Gakpo, Wout Weghorst en Xavi Simons.

Hoe staan Nederland en Servië ervoor in de Nations League?

Oranje staat na de gelijke spelen tegen Duitsland (1-1) en Griekenland (2-2) en de uitzege op Servië (1-2) op vijf punten uit drie duels, wat op dit moment goed is voor de tweede plaats in groep B achter de Grieken. Servië verloor niet alleen van Nederland, maar boog ook voor Griekenland (1-2) en Duitsland (2-0) en is daardoor nog altijd puntloos en vanzelfsprekend ook hekkensluiter in de poule.