Uitblinkende De Bruyne schenkt Van Bommel tweede zege bij België

Mark van Bommel heeft vrijdagavond zijn tweede zege als bondscoach van België geboekt. In Luik was de grote man, door De Rode Duivels twee fraaie goals voor zijn rekening te nemen in een 3-0 zege op Turkije. In dezelfde poule leed Zinédine Zidane bij zijn 'thuisdebuut' als bondscoach van Frankrijk voor het eerst punten liggen.

België - Turkije 2-0

Van Bommel debuteerde deze interlandperiode met een knappe 0-2 uitzege op Italië op de bank van de Belgen. Dat resultaat kon echter niet worden doorgetrokken tegen Frankrijk, dat door een late treffer van Michael Olise met 0-1 te sterk was in Brussel.

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Vrijdagavond koos Van Bommel tegen Turkije andermaal voor Mika Godts, die in Italië zijn eerste interlandgoal maakte, als linksbuiten. De hoofdrol was deze keer echter voor routinier De Bruyne (35). Binnen tien minuten spelen had de middenvelder zijn eerste van de avond er al in liggen, toen hij na een prima actie doel trof met een laag schot in de hoek. Na een uur spelen tekende de Napoli speler vervolgens met een fraai afstandsschot in de kruising ook voor de 2-0 in het voordeel van de Belgen.

In de slotfase was het vervolgens een andere oudgediende die het duel definitief in het slot gooide: op aangeven van Charles De Ketelaere zette invaller Romelu Lukaku een kwartier voor tijd de 3-0 op het bord. De topscorer aller tijden van de Belgen (Lukaku staat nu op 94 goals) kreeg daarna nog een aardige kans om er nog een tweede bij te prikken, maar mikte deze keer net naast.

35 AÑOS TIENE. 35 AÑOS TIENE KEVIN DEBRUYNE Y MIRA EL GOL QUE HACE.



¿UNO DE LOS MEJORES MEDIOCAMPISTAS DE LA HISTORIA? ¡SI!



BELGICA🇧🇪 LE GANA 1 A 0 A TURQUIA🇹🇷. pic.twitter.com/1NfoU0cRCo — Mundo Futbol. 🇦🇷 (@MundoFutbol1337) October 2, 2026

Frankrijk - Italië 1-1

In het Stade de France in Parijs heeft Zidane tegelijkertijd een teleurstellend thuisdebuut beleefd als bondscoach van Frankrijk. Na de nipte uitzeges op Turkije en België (twee keer 0-1) hoopte het Franse publiek in het thuisduel tegen Italië de derde driepunter van deze interlandperiode te mogen aanschouwen, maar de fans kwamen bedrogen uit.

Het Italianen van Roberto Mancini die de grootste kans van de eerste helft kregen. Moise Kean had de 0-1 bij de tweede paal op de schoen, maar werkte matig af waardoor de Franse doelman Mike Maignan alsnog redding kon brengen. Aan de overkant hield zijn Italiaanse collega Gianluigi Donnarumma Ballon d'Or-winnaar Ousmane Dembélé uit een rebound van scoren af.

Tien minuten na rust kwam Frankrijk alsnog op voorsprong. Michael Olise, tegen de Belgen ook al trefzeker, was weer eens het goudhaantje. De Bayern München-ster schoot een indirecte vrije trap via de onderkant van de lat binnen en bepaalde de stand zo op 0-1. Waar Les Bleus dachten een voorschot op de zege te nemen, kwamen de bezoekers een klein kwartier later echter zowaar langszij. Verdediger Alessandro Bastoni veroverde de bal diep op de Franse helft en wist de ver uit zijn doel staande Maignan met een laag schot te passeren, waarmee de 1-1 een feit was.

Beide ploegen gingen daarna op zoek naar de zege. Maignan bracht echter prima redding op een kopbal van Kean (al was die vermoedelijk over gegaan), en aan de overkant ranselde Donnarumma een heerlijk afstandsschot van Eduardo Camavinga uit zijn hoek.

Vijf minuten voor het verstrijken van de officiële speeltijd kwam Frankrijk met tien man te staan, toen Dayot Upamecano bij de zijllijn Kean naar de grond trok. Dat kwam de Franse verdediger op zijn tweede gele - en dus een rode - kaart van de Spaanse arbiter Jesús Gil Manzano te staan. De Italianen roken daardoor bloed, maar ook in ondertal bleef Frankrijk aanvallen. Donnarumma bracht opnieuw redding op een schot van Camavinga en Gil Manzano wilde niets weten van een penalty toen Olise vlak voor tijd in de zestien naar de grond ging. Zo bleef het bij 1-1.