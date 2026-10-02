'Spookvoetballer' daagt omroep voor de rechter om uitzending te voorkomen

'Spookvoetballer' Bernio Verhagen heeft een kort geding aangespannen tegen omroep BNNVARA om te voorkomen dat een documentaireserie over hem wordt uitgezonden. Dat bericht het Algemeen Dagblad vrijdagavond.

Verhagen, inmiddels 32, is het onderwerp van een driedelige documentaireserie van regisseur Jesse Bleekemolen en voetbaljournalist en podcastmaker Sam van Raalte. De serie met de titel De Spookvoetballer vertelt onder meer hoe Verhagen op 25-jarige leeftijd met een 'verzonnen (online) identiteit' erin slaagt om bij vier verschillende buitenlandse clubs, in Moldavië, Zuid-Afrika, Chili en Denemarken, een profcontract te krijgen. De serie belooft echter nog veel meer te onthullen over Verhagen, die in 2023 werd veroordeeld tot 9 jaar celstraf vanwege zijn betrokkenheid bij meerdere (pogingen tot) woningovervallen en nog altijd vastzit.

'Onverteerbaar dat hij in het internettijdperk op deze wijze wordt neergezet'

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De eerste uitzending van de documentaireserie over Verhagen staat gepland voor maandag 5 oktober. De oud-voetballer probeert dat echter te voorkomen door een kort geding aan te spannen tegen de omroep die de serie uit gaat zenden, BNNVARA. Zijn advocaat, Gerald Roethof, verklaart: "De geplande uitzending De Spookvoetballer kan wat ons betreft niet doorgaan, althans niet in de huidige vorm. Het is voor cliënt onverteerbaar dat hij in het huidige ‘internettijdperk’ op deze wijze wordt neergezet, te weten met volledige naam en volledig herkenbaar. Deze beelden verdwijnen nooit meer en zullen hem de rest van zijn leven blijven achtervolgen. Een goede terugkeer in de maatschappij wordt hem hierdoor onmogelijk gemaakt."

'Geen enkele legitime reden te bedenken'

Ook noemt Roethof de uitzending 'stigmatiserend' voor de directe familie van Verhagen. "Verdachten, maar ook veroordeelden, hebben recht op hun privacy. Het is in Nederland goed gebruik dat verdachten en/of veroordeelden onherkenbaar in beeld worden gebracht. Er is geen enkele legitieme reden te bedenken waarom dat bij cliënt anders zou moeten zijn", aldus de raadsman.

'Hij heeft vier keer de kans gekregen om te reageren op onze vragen'

BNNVARA ziet het kort geding met vertrouwen tegemoet, schrijft het AD. Ook regisseur Bleekemolen maakt zich geen zorgen over de uitkomst: "We hebben Bernio vooraf op de hoogte gesteld van deze docu. Hij heeft op vier momenten de kans gekregen om te reageren op onze vragen. We hebben hem gemaild. De laatste keer is de brief ook verstuurd naar de Penitentiaire Inrichting waar hij zit. Dat was een verzoek tot wederhoor. Hij heeft daar nooit op gereageerd."