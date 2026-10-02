Bizarre complottheorie rond Vinícius Júnior doet de ronde

is het onderwerp geworden van een opvallende complottheorie op sociale media. Op Braziliaanse fora en TikTok gaan berichten rond waarin wordt beweerd dat de aanvaller van Real Madrid na het WK 2026 zou zijn verdwenen en vervolgens zou zijn vervangen door een dubbelganger.

De theorie kreeg vooral aandacht nadat nieuwe foto's van Vinícius verschenen. Sommige gebruikers menen dat zijn uiterlijk sterk is veranderd en wijzen daarbij onder meer op zijn gezicht, baard en lichaamsbouw. Ook zijn tatoeages op zijn bovenbeen worden veelvuldig vergeleken met oudere foto's. Volgens de aanhangers van de theorie zouden bepaalde tatoeages op recente beelden niet meer zichtbaar zijn.

Veranderd uiterlijk voedt speculaties

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Het uiterlijk van Vinícius was eerder deze zomer al onderwerp van gesprek. Tijdens zijn vakantie onderging de Braziliaan een cosmetische behandeling aan zijn gezicht, waardoor zijn uiterlijk zichtbaar veranderde.

Ook zijn prestaties worden door sommige complotdenkers bij het verhaal betrokken. Een aantal gebruikers beweert dat Vinícius anders speelt dan voorheen en ziet zijn mindere start van het seizoen als aanvullend 'bewijs'. Daarvoor bestaat echter geen onderbouwing.

Geen bewijs voor de theorie

Hoewel de theorie veel aandacht krijgt op sociale media, is er geen betrouwbaar bewijs dat Vinícius Júnior is vervangen door een dubbelganger.

Vinícius is ondertussen gewoon actief voor zowel Real Madrid als de Braziliaanse nationale ploeg. Zo kwam hij in september nog in actie voor Brazilië tegen Australië. De theorie bestaat daarmee vooral uit online speculaties en vergelijkende foto's, zonder onafhankelijk bewijs dat de centrale bewering ondersteunt.

Real Madrid en de omgeving van Vinícius hebben de verhalen volgens Marca geen aandacht gegeven.