Jong Oranje bevindt zich in een uiterst lastige situatie tijdens de kwalificatiereeks voor het EK 2027. Het team van bondscoach Michael Reiziger wist directe plaatsing niet af te dwingen en heeft door aanhoudend puntverlies zelfs het halen van de play-offs niet meer in eigen hand. Met nog twee wedstrijden te gaan kijkt de Nederlandse ploeg tegen een achterstand van vier punten aan op Israël, waardoor uitschakeling nadrukkelijk dreigt. Dit met een middenveld waar trainer Michael Reiziger veel meer uit moet halen dan tot nu toe het geval is geweest.

De sportieve problemen zorgen dan ook voor flinke vraagtekens rondom het functioneren van de technische leiding. Reiziger heeft de beschikking over een enorm talentvolle lichting met jongens die wekelijks minuten maken in de Eredivisie en in Europa, maar krijgt het niet voor elkaar om dit om te zetten in goed veldspel en overwinningen. Het verschil met het grote Oranje is aanzienlijk, waardoor de druk op Reiziger met de week toeneemt. Vooral op het middenveld is dat verschil duidelijk merkbaar.

Kwalificatiereeks loopt uit op sportief drama

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Bondscoach Michael Reiziger zag zijn elftal in de huidige cyclus keer op keer averij oplopen tegen op papier mindere tegenstanders. In zes kwalificatieduels morste de ploeg maar liefst vijf keer punten: er werd drie keer gelijkgespeeld, twee keer verloren en slechts één overwinning geboekt, tegen Slovenië. Na de nederlaag tegen Noorwegen in maart verdween het perspectief op groepswinst en een rechtstreeks ticket voor het toernooi dan ook definitief uit zicht.

De meest recente wedstrijd liet het structurele probleem van de beloften nog maar eens duidelijk zien. Vorige week vrijdag kwam de ploeg op 25 september niet verder dan een 0-0 gelijkspel tegen Noorwegen, dat zich met dat punt wel direct wist te plaatsen voor het EK. Jong Oranje bezet na zes speelrondes een teleurstellende vierde plek in de kwalificatiegroep. Daarmee dreigt Nederland voor het eerst sinds 2019 te ontbreken op het toernooi, dat van 16 juni tot en met 3 juli 2027 wordt gehouden in Albanië en Servië en tevens geldt als kwalificatie voor de Olympische Spelen van 2028.

Middenveld vol creativiteit blijft compleet onbenut

Met spelers als Gjivai Zechiël, Sean Steur, Dave Kwakman en Kees Smit loopt er enorm veel voetballend vermogen rond, maar onder leiding van Michael Reiziger ontbreekt ieder herkenbaar aanvalsplan. Tegen een stugge tegenstander als Noorwegen was er een gebrek aan diepgang, baltempo en afstemming tussen de linies. De Nederlandse talenten wisten de hechte Noorse defensie simpelweg niet stuk te spelen, mede doordat het middenveld statisch oogde en duidelijke patronen ontbraken.

In plaats van te bouwen aan vaste patronen met jongens die een duel open kunnen breken, kiest Reiziger voor behoudende opties. Zechiël kwam in een geïsoleerde rol terecht, terwijl Smit al vroeg in de slotfase werd gewisseld. Het gebrek aan doelpunten is dan ook geen toeval meer, maar het directe gevolg van een tactische opzet waarin de creatieve middenvelders niet in hun kracht spelen en het veldspel stokt zodra de ruimtes kleiner worden.

Onbegrijpelijk wisselbeleid breekt Jong Oranje op

Tijdens het belangrijke duel met de Noren zorgden de beslissingen langs de kant ook nog eens voor flink wat gefronste wenkbrauwen bij volgers en analisten. Michael Reiziger koos er in de tweede helft voor om drie aparte wisselmomenten te gebruiken voor telkens slechts één speler. In minuut 66 verving hij Ernest Poku voor Ayman Sliti, tien minuten daarna kwam Lequincio Zeefuik binnen de lijnen voor Devin Haen en pas in de 83ste minuut mocht Sean Steur invallen voor Kees Smit.

De keuze om middenvelder Steur pas zeven minuten voor het einde te laten invallen was typerend voor de voorzichtige aanpak. Een creatieve speler met zijn passing en inzicht had immers al veel eerder gebracht kunnen worden om de ruimtes te vinden tegen de Noren. Ondertussen bleef aanvallende middenvelder Thom van Bergen, die scorend vermogen met zich meebrengt, de volledige negentig minuten op de bank zitten. Dat terwijl de voorhoede al wedstrijden achter elkaar te maken heeft met een pijnlijk gebrek aan stootkracht en goals.

Het structureel passeren of veel te laat inbrengen van bepalende krachten breekt de ploeg op zodra er iets geforceerd moet worden. Reiziger liet de tijd wegtikken zonder echt een slotoffensief in te zetten, waardoor Noorwegen vrij eenvoudig het punt over de streep kon trekken. Het is kenmerkend voor niet alleen dat duel, maar de hele kwalificatiereeks

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Reiziger zoekt zijn toevlucht in strijdlust

Ondanks de penibele uitgangspositie blijft bondscoach Michael Reiziger hameren op karakter en strijd. Na het gelijke spel tegen Noorwegen gaf Reiziger tekst en uitleg over de achterstand en de afhankelijkheid van andere landen: "Als je kan strijden, dan ga je strijden. En ik ben een strijder, dus we gaan strijden en dan hopen."

De bondscoach weigert op te geven, al is het perspectief wel erg klein geworden. Nederland zal de resterende wedstrijden tegen Slovenië en Bosnië en Herzegovina moeten winnen en moet hopen op misstappen van Israël. Reiziger benadrukt dat het halen van het toernooi via een omweg nog altijd binnen handbereik ligt.

"Het enige dat we kunnen doen is de twee resterende wedstrijden winnen en dan kijken wat er gebeurt. Het doel was in principe om onszelf te kwalificeren en als we dat via de play-offs doen, dan halen we ons doel ook", klinkt het strijdbaar uit de mond van Reiziger. Toch lijkt dat vertrouwen ver af te staan van de realiteit binnen de lijnen, waar zijn elftal al maandenlang nauwelijks weet te overtuigen.

Contrast met het grote Oranje groeit met de dag

De situatie rondom Michael Reiziger staat in schril contrast met het grote Oranje. Reiziger was vorige maand nog in beeld om de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal te worden, maar de KNVB koos uiteindelijk voor Xavi Hernández. Waar Xavi een prima start beleefde in de wedstrijden tegen Duitsland en Servië en direct keuzes durfde te maken in de punt van de aanval met Mexx Meerdink en Joshua Zirkzee, blijft het Jong Oranje van Reiziger juist hangen in twijfel.

Waar Reiziger in 2025 nog de halve finale haalde op het EK met de beloften – waarin Engeland te sterk bleek na een zege op Portugal – is de huidige kwalificatiereeks uitgelopen op een grote teleurstelling. Spelers als Dies Janse, Mats Rots en Givairo Read spelen wekelijks op hoog niveau bij hun clubs, maar bij de beloftenploeg komt het er simpelweg niet uit. De roep om meer tactische duidelijkheid en het beter benutten van de creativiteit op het middenveld wordt dan ook steeds groter.