Jong Oranje ziet EK mogelijk door de vingers glippen: dit zijn de scenario's’

Jong Oranje heeft dinsdagavond een behoorlijke dreun geïncasseerd in de jacht op een ticket voor het EK Onder 21 van 2027. Jong Noorwegen haalde met 6-1 hard uit tegen de beloften van Bosnië en Herzegovina en Jong Israël wist met 2-3 te winnen van Jong Slovenië, waardoor de eerste plek in groep G definitief uit zicht is verdwenen. Het elftal van Michael Reiziger moet zich daardoor vol richten op de tweede plaats en heeft daarbij Noorse hulp nodig.

De Noren hebben inmiddels een gat van zeven punten geslagen met Nederland, waardoor groepswinst niet meer mogelijk is. Alleen de groepswinnaars plaatsen zich direct voor het toernooi in Albanië en Servië. Mathematisch gezien kan Nederland nog altijd als tweede eindigen, al moeten de resultaten in de ontknoping dan wel precies goed vallen.

Scenario 1: twee zeges voor Jong Oranje, Israël wint niet

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Voor bondscoach Michael Reiziger en zijn selectie is de situatie klip-en-klaar: de resterende kwalificatiewedstrijden tegen Jong Slovenië en Jong Bosnië & Herzegovina moeten allebei worden gewonnen. Bij winst komt het puntentotaal uit op veertien.

Vervolgens hangt alles af van Jong Israël, dat punten moet laten liggen tegen Jong Noorwegen. Israël heeft momenteel een voorsprong van vier punten op de Nederlanders, maar speelt nog slechts één duel. Mocht Israël gelijkspelen of onderuitgaan tegen de koploper, dan wipt Nederland er bij twee overwinningen alsnog overheen. In dat scenario pakt Nederland de tweede plek in groep G en mag het zich opmaken voor de play-offs om een EK-ticket veilig te stellen.

Scenario 2: Israël wint van Noorwegen

Mocht Jong Israël de laatste groepswedstrijd tegen Jong Noorwegen echter winnend afsluiten, dan valt het doek meteen voor Nederland. Zelfs als het elftal van bondscoach Michael Reiziger beide resterende duels wint, blijft Israël buiten bereik op de ranglijst.

Een overwinning van Israël zou dan ook funest zijn voor de toernooiplannen van de ploeg. Nederland is daardoor volledig afhankelijk van een misstap van de concurrent.

Scenario 3: Jong Oranje laat zelf punten liggen

Daarnaast mag Jong Oranje zelf helemaal niets laten liggen. Bij een gelijkspel of een nederlaag in een van de twee ontmoetingen wordt de achterstand op Israël definitief onoverbrugbaar zodra die opponent wint. De situatie is dan ook helder: twee eigen overwinningen zijn noodzakelijk, terwijl Noorwegen minimaal een punt moet pakken tegen Israël.

Dit moet er gebeuren

De route naar het EK is daarmee duidelijk:

Jong Oranje wint van Jong Slovenië

Jong Oranje wint van Jong Bosnië & Herzegovina

Jong Israël wint niet van Jong Noorwegen

In dat geval eindigt Nederland als tweede en gaat het de play-offs in.