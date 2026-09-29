Ferran Soriano is direct geconfronteerd door Sky Sports met het harde oordeel over Manchester City.De zender zocht de topman van City op nadat de Premier League naar buiten bracht dat een onafhankelijke commissie de Engelse koploper schuldig bevindt aan grootschalige financiële overtredingen.

Verslaggever Rob Harris vuurde meteen de ene na de andere vraag af op de bestuurder."De Premier League bevestigt dat jullie bijna tien jaar lang hebben valsgespeeld. Bied je je excuses aan de voetbalfans aan?", beet de journalist hem toe, waarna Harris informeerde of Soriano er vertrouwen in heeft dat City een beroepsprocedure kan winnen.

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Harris haalde daarbij fel uit met conclusies uit het rapport van de tuchtcommissie."De Premier League spreekt over 'schijncontracten'. Is dit een 'schijnclub'?", vroeg Harris door. "Vernietigen jullie het voetbal? Heb je niets te zeggen tegen de voetbalfans?" Soriano hield zijn kaken echter stijf op elkaar. "Ik heb niets te zeggen. Dank je", bleef het bij uit de mond van de topfunctionaris, die vervolgens snel doorliep.

"Do you apologise to football fans? The Premier League says 'sham' contracts, is this a 'sham' club?"@RobHarris questions Man City chief executive Ferran Soriano after the club was found guilty of all charges related to Premier League's financial ruleshttps://t.co/3A2kYsOcCZ pic.twitter.com/LstPJGEPd7 — Sky News (@SkyNews) September 29, 2026

De onafhankelijke commissie spaart Manchester City niet en acht de club schuldig aan alle aanklachten over ernstige financiële overtredingen over een periode van negen seizoenen.Ook op het gebied van tegenwerking kreeg de club een tik: op drie van de vier aanklachten wegens het weigeren van medewerking aan het onderzoek volgde een schuldigverklaring.

Het grote pijnpunt in het dossier draait om commerciële deals die in werkelijkheid heel anders in elkaar staken dan op papier werd voorgespiegeld. De competitieorganisator noemt deze constructies onomwonden 'schijncontracten'. Sponsors betaalden slechts een deel van het bedrag, waarna de rest werd aangevuld door Abu Dhabi United Group, het investeringsvehikel van clubeigenaar Sheikh Mansour.

Door die opgezette constructies werden de clubinkomsten kunstmatig omhooggestuwd, terwijl de werkelijke kosten op papier juist een stuk lager leken. De commissie heeft berekend dat deze werkwijze over de hele onderzochte periode een totale impact had van meer dan 900 miljoen pond op de boeken van de club.