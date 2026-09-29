Ajax-directeur Menno Geelen krijgt belangrijke functie in Europese voetbaltop

Ajax meldt via de officiële clubkanalen dat algemeen directeur Menno Geelen dinsdagmiddag officieel is gekozen tot bestuurslid van de European Football Clubs (EFC). De bestuurder krijgt daarmee een invloedrijke stem binnen het hoogste bestuursorgaan van de belangenorganisatie voor Europese profclubs.

Geelen sleepte zijn bestuurszetel binnen tijdens het EFC-congres in Kopenhagen. De organisatie ging voorheen door het leven als de European Club Association (ECA) en vertegenwoordigt de belangen van ruim negenhonderd Europese voetbalclubs bij onder meer de UEFA. Daarmee weegt de organisatie flink mee in strategische beslissingen over de toekomst van het clubvoetbal.

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Voor Geelen is de wereld van de internationale voetbalpolitiek inmiddels bekend terrein. Eerder dit jaar trad de Ajax-directeur namelijk al toe tot het invloedrijke UEFA Club Competitions Committee. Binnen die commissie praat en beslist hij mee over belangrijke onderwerpen, zoals de opzet en formats van Europese toernooien, de verdeling van de miljardeninkomsten, de toegangscriteria en de regels rond de lotingen.

Met de toetreding van de bestuurder blijft de Nederlandse vinger in de pap op het Europese bestuurlijke toneel behouden. Geelen is namelijk de directe opvolger van Dennis te Kloese. De voormalig algemeen directeur van Feyenoord moest zijn bestuursfunctie neerleggen toen hij afgelopen voorjaar vertrok uit Rotterdam om een nieuw avontuur aan te gaan in Mexico.

De aanstelling van Geelen kon rekenen op brede steun vanuit het hele land. Zowel de Nederlandse clubs, de KNVB als de Eredivisie stemden unaniem in met zijn voordracht. Door die gezamenlijke steun houdt het Nederlandse profvoetbal een directe lijn naar de hoogste regionen van de Europese besluitvorming.