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Virgil van Dijk spreekt zich hard uit na winst in Servie: 'Ik denk dat...'

27 september 2026, 21:01
Virgil van Dijk spreekt zich hard uit na winst in Servie: 'Ik denk dat...'
1 reactie
Photo of Tijmen Gerritsen
Tijmen Gerritsen | Content Creator
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Aanvoerder Virgil van Dijk is niet te spreken over het vertoonde spel van het Nederlands elftal op bezoek bij Servië (1-2). Ondanks dat Oranje een overwinning boekte in Belgrado, vindt Van Dijk dat Oranje 'slecht' speelde en het duel veel eerder had moeten beslissen.

Oranje boekte in het Rajko Mitićstadion weliswaar de eerste zege in de huidige Nations League-campagne onder leiding van bondscoach Xavi Hernández, maar van een feeststemming was bij de aanvoerder geen sprake.  Voor de camera van de NOS windt Van Dijk er na afloop geen doekjes om: "Het was minder dan de afgelopen wedstrijd. Ik denk dat het een slechte pot is van ons, meer kan ik er eigenlijk niet over zeggen."

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Nederland kwam voor rust op voorsprong, zag Luka Jović direct na de rust de gelijkmaker maken, maar trok de 1-2 zege alsnog over de streep. Van Dijk baalt dat Oranje het zichzelf op die manier zo moeilijk heeft gemaakt. "Ik denk dat we het onszelf makkelijker kunnen maken als we de kansen afmaken, maar dat gebeurt niet. Dan kan het gevaarlijk worden, wat een paar keer gebeurde. Dat helpt niet mee. Slechte pot van ons. Dat sowieso. Je speelt wedstrijden om te winnen, dat is het belangrijkste. Je kan het makkelijker voor jezelf maken, maar dat doen we niet. Daarom vind ik het een slechte pot van ons. We mogen kritisch zijn op elkaar."

Complimenten voor matchwinner Meerdink

Tot slot richt de aanvoerder van het Nederlands elftal zich nog tot Mexx Meerdink, die zich met twee treffers kroonde tot de grote matchwinner aan Nederlandse zijde. De spits opende na een half uur de score vanaf elf meter en schoot twintig minuten voor tijd ook de beslissende 1-2 binnen. "Hij heeft het goed gedaan", zegt Van Dijk. "Hij was vol vertrouwen en hij schoot de penalty goed binnen. Het is mooi om te zien. We hebben iedereen nodig. Mexx komt erin voor Brian, die een goed seizoen heeft, en Mexx laat het ook zien."

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Just Me
610 Reacties
194 Dagen lid
412 Likes
Just Me
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ja maar als je geen risico will nemen, dan krijg je draak van wedstrijden zoals deze.

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Servië - Nederland

1 - 2
Vandaag gespeeld om 18:00
Competitie: UEFA Nations League
Seizoen: 2026/2027

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Virgil van Dijk

Virgil van Dijk
Liverpool
Team: Liverpool
Leeftijd: 35 jaar (8 jul. 1991)
Positie: V (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Liverpool
5
0
2025/2026
Liverpool
38
6
2024/2025
Liverpool
37
3
2023/2024
Liverpool
36
2

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