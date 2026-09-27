Virgil van Dijk spreekt zich hard uit na winst in Servie: 'Ik denk dat...'

Aanvoerder Virgil van Dijk is niet te spreken over het vertoonde spel van het Nederlands elftal op bezoek bij Servië (1-2). Ondanks dat Oranje een overwinning boekte in Belgrado, vindt Van Dijk dat Oranje 'slecht' speelde en het duel veel eerder had moeten beslissen.

Oranje boekte in het Rajko Mitićstadion weliswaar de eerste zege in de huidige Nations League-campagne onder leiding van bondscoach Xavi Hernández, maar van een feeststemming was bij de aanvoerder geen sprake. Voor de camera van de NOS windt Van Dijk er na afloop geen doekjes om: "Het was minder dan de afgelopen wedstrijd. Ik denk dat het een slechte pot is van ons, meer kan ik er eigenlijk niet over zeggen."

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Nederland kwam voor rust op voorsprong, zag Luka Jović direct na de rust de gelijkmaker maken, maar trok de 1-2 zege alsnog over de streep. Van Dijk baalt dat Oranje het zichzelf op die manier zo moeilijk heeft gemaakt. "Ik denk dat we het onszelf makkelijker kunnen maken als we de kansen afmaken, maar dat gebeurt niet. Dan kan het gevaarlijk worden, wat een paar keer gebeurde. Dat helpt niet mee. Slechte pot van ons. Dat sowieso. Je speelt wedstrijden om te winnen, dat is het belangrijkste. Je kan het makkelijker voor jezelf maken, maar dat doen we niet. Daarom vind ik het een slechte pot van ons. We mogen kritisch zijn op elkaar."

Complimenten voor matchwinner Meerdink

Tot slot richt de aanvoerder van het Nederlands elftal zich nog tot Mexx Meerdink, die zich met twee treffers kroonde tot de grote matchwinner aan Nederlandse zijde. De spits opende na een half uur de score vanaf elf meter en schoot twintig minuten voor tijd ook de beslissende 1-2 binnen. "Hij heeft het goed gedaan", zegt Van Dijk. "Hij was vol vertrouwen en hij schoot de penalty goed binnen. Het is mooi om te zien. We hebben iedereen nodig. Mexx komt erin voor Brian, die een goed seizoen heeft, en Mexx laat het ook zien."